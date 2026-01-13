Üreten kadınlar yarışması için geri sayım başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Halkbank Üreten Kadınlar Master Class Eğitim Programı tamamlandı

Halkbank’ın bu yıl beşincisini gerçekleştireceği Üreten Kadınlar Yarışması kapsamında hayata geçirilen Master Class Eğitim Programı, 9-11 Ocak tarihleri arasında İstanbul’da düzenlendi. Yarışmaya başvuran kadın girişimciler arasından seçilen 100 finalist, üç gün boyunca sürdürülebilir büyüme, markalaşma ve yeni iş modellerine odaklanan eğitimlere katıldı.

“KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN TEMELİDİR”

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, programın kapanış gününde yaptığı değerlendirmede kadın girişimciliğinin ülke ekonomisi açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Arslan, şunları söyledi:

Kadın girişimcilerin üretime kattığı değer, ekonomiye sağladığı dinamizm ve topluma verdiği ilham, sürdürülebilir büyümenin en sağlam dayanaklarındandır. Halkbank olarak bu dinamizmi büyütmek ve kadın girişimcilerin yolunu açmak için kararlılıkla çalışıyoruz. 2021 yılından bu yana 264 bin kadın girişimciye toplam 120 milyar TL finansman desteği sağladık. Türkiye’de kadın girişimcilere kullandırılan her üç krediden birini bankamız vermekte ve bu alandaki lider konumumuzu sürdürüyoruz.

UZMANLARDAN GİRİŞİMCİLİK VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM EĞİTİMLERİ

Master Class Eğitim Programı kapsamında alanında uzman isimler, kadın girişimcilerle bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Eğitimlerde; kişisel marka ve iletişim, marka yönetimi, dijital pazarlama ve sosyal medya, girişimcilik 101, etik yapay zekâ kullanımı, finansal okuryazarlık, e-ticaret, vizyoner liderlik ve network gibi güncel ve kritik başlıklar ele alındı.

Programın son gününde gerçekleştirilen “İlham Veren Kadınlar” panelinde ise farklı sektörlerden kadın girişimciler deneyimlerini aktardı; girişimcilik yolculuğunda karşılaşılan zorluklar ve fırsatlar değerlendirildi.

KADIN GİRİŞİMCİLERE BÜTÜNCÜL DESTEK YAKLAŞIMI

Kadınların ekonomik hayata katılımını öncelikleri arasında gören Halkbank, finansman desteğinin yanı sıra eğitim, mentorluk ve marka görünürlüğü alanlarında da kapsamlı destekler sunuyor. Banka; Üreten Kadınlar Buluşmaları ve Halkbank Üreten Kadınlar Akademisi ile kadın girişimcilerin bilgiye erişimini kolaylaştırmayı ve iş ağlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Yükselen Kadınlar ve Kadın Acentelerle Büyüyoruz projeleriyle de kadın girişimciliğinin farklı alanlarda yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

ÖDÜL TÖRENİ 13 ŞUBAT’TA

Üreten Kadınlar Yarışması’nın ödül töreni, 13 Şubat 2026 tarihinde düzenlenecek. Yarışma, kadın girişimcilerin başarı hikâyelerini görünür kılmayı ve ilham verici örneklerle ekosistemi güçlendirmeyi amaçlıyor.