Üreticilere 221 milyon 150 bin lira zirai don desteği ödemesi bugün yapılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarım ve hayvancılıkla ilgili destekleri zirai don olaylarında da sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilere bugün 221 milyon 150 bin lira zirai don desteğinin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNDE BULUNAN ÜRETİCİ FAYDALANABİLECEK

Zirai dondan etkilenen, tarım sigortası bulunmayan, ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilere, kasım ayının sonuna kadar 23,5 milyar lira destek ödemesi yapıldığını hatırlatan Yumaklı, şunları kaydetti: