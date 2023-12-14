Uzmanlar uyardı: Saç ektirecekler, kliniğin ruhsatını kontrol etsin Uzmanlara göre, saç ekimi yaptırmak isteyenlerin hangi kliniğe gideceklerini araştırırken sorguladıkları kriterlerden biri de ruhsat olmalı.

DHA

Toplumda saç ekimi yaptırmayı tercih edenlerin sayısı her geçen gün daha çok artıyor.

Saç ekimi için yurt içinden olduğu kadar dışından da Türkiye'ye bir talep var.

Ekim yaptırmak isteyenler, işlemi yapılacağı yeri, ödeyecekleri miktar ve yapılan işin kalitesi kriterleri ile belirliyor.

Ancak uzmanların kendilerine kritik bir uyarısı daha var. Saç ektireceklerin, kliniğe Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ruhsatını kontrol etmesi öneriliyor.

Saç ektirecekler mağdur olmamak için kliniği doğru seçmeli

Saç ektireceklerin mağdur olmaması için kliniğin doğru seçilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, şöyle konuşuyor:

Saç ekimi sırasında çeşitli komplikasyonların oluşabilir. Bu yüzden, saç ekimi operasyonunun uzmanlar tarafından güvenilir merkezlerde yapılması kritik bir önem taşıyor. Saç ekimi yaptırılacak olan kliniğin Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ruhsatı, uygulama öncesinde kesinlikle kontrol edilmelidir. Hastalar klinik seçimi yaparken bu belgeleri sorgulamaktan çekinmemelidir.

Saç dökülmesinin nedeni

Genetik faktörler, stresli yaşam, düzensiz beslenme kişilerde saç dökülmesine neden oluyor. Saç dökülmesinin vitamin ve mineral eksiklikleri, genetik faktörler, hormonal değişimler gibi birçok sebebi olabiliyor.

Saç ekimi işlemi

Saç dökülmesi şikayeti bulunan kişiler, öncelikle bir sağlık taramasından geçiyor. Saçlarda dökülmeye neden olan bir sağlık sorunu olup olmadığına bakılıyor. Sağlık sorunlarının tespit edilmesi durumunda ilk olarak tedavi uygulanıyor. Tedavi sonrası dökülme devam ediyorsa hastaya saç ekimi operasyonu yapılıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)