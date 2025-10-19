Vakıf üniversitelerinde fiyatları YÖK belirleyecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Vergi paketinde temel olarak kayıt dışı ile mücadeleye yönelik düzenlemeler yer alıyor.

Meclis'e sunulan vergi paketinde, bazı meslek gruplarına harç getirildi.

Vakıf üniversitelerinin ücret artışlarında da yeni yetki tanımlaması yapıldı.

Yeni vergi paketiyle vakıf üniversitelerinin ücret artışlarında Yükseköğretim Kurumu (YÖK) yetkilendirildi.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN ÜCRETLERİNDE YÖK YETKİLİ OLACAK

Düzenlemede, vakıf üniversitelerinin ücretlerine ilişkin madde de var. Düzenlemenin gerekçesinde, bu konuda şöyle denildi:

Vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrencilerden alınacak ücretleri belirleme yetkisi mütevelli heyete aittir. Zamanla aday ve ara sınıf öğrencileri için ilan edilen ücretlerin kapsamı ve bağlayıcılığı konusunda sorunlara yol açan uygulamalar ortaya çıkmış ve öğrenci şikayetleri artmıştır. Madde ile bu kapsamda fiyat güncellemesine ilişkin kuralların belirlenmesi amaçlanmaktadır.

HAZIRLIK VE BİRİNCİ SINIF DIŞINDAKİ ÜCRETLERİ YÖK BELİRLEYECEK

Pakette yer alan düzenlemelere göre, hazırlık ve birinci sınıf dışındaki ücretleri YÖK'ün belirleyeceği madde şöyle;