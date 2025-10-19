Abone ol: Google News

Vakıf üniversitelerinde fiyatları YÖK belirleyecek

Meclis'te görüşülecek yeni vergi paketiyle vakıf üniversitelerinin ücret artışlarında Yükseköğretim Kurumu yetkilendiriliyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 19.10.2025 15:52
Vakıf üniversitelerinde fiyatları YÖK belirleyecek
  • Vakıf üniversitelerinin ücret artışlarını YÖK belirleyecek.
  • Meclis'teki yeni vergi paketi, kayıt dışı ile mücadele düzenlemelerini içeriyor.
  • Pakette, vakıf üniversitelerinin ücretleri için YÖK'e yetki verildiği belirtiyor.

Vergi paketinde temel olarak kayıt dışı ile mücadeleye yönelik düzenlemeler yer alıyor.

Meclis'e sunulan vergi paketinde, bazı meslek gruplarına harç getirildi.

Vakıf üniversitelerinin ücret artışlarında da yeni yetki tanımlaması yapıldı. 

Yeni vergi paketiyle vakıf üniversitelerinin ücret artışlarında Yükseköğretim Kurumu (YÖK) yetkilendirildi.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN ÜCRETLERİNDE YÖK YETKİLİ OLACAK 

Düzenlemede, vakıf üniversitelerinin ücretlerine ilişkin madde de var. Düzenlemenin gerekçesinde, bu konuda şöyle denildi:

Vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrencilerden alınacak ücretleri belirleme yetkisi mütevelli heyete aittir. Zamanla aday ve ara sınıf öğrencileri için ilan edilen ücretlerin kapsamı ve bağlayıcılığı konusunda sorunlara yol açan uygulamalar ortaya çıkmış ve öğrenci şikayetleri artmıştır. Madde ile bu kapsamda fiyat güncellemesine ilişkin kuralların belirlenmesi amaçlanmaktadır.

HAZIRLIK VE BİRİNCİ SINIF DIŞINDAKİ ÜCRETLERİ YÖK BELİRLEYECEK

Pakette yer alan düzenlemelere göre, hazırlık ve birinci sınıf dışındaki ücretleri YÖK'ün belirleyeceği madde şöyle;

Hazırlık sınıfına veya birinci sınıfa yerleştirme yılı dışındaki öğrenim ücretleri, cari yıl haziran ayı yıllık üretici fiyat endeksi artışı ile cari yıl haziran ayı yıllık tüketici fiyat endeksi artışı ortalaması da dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu'nun tespit edeceği esaslara göre belirlenir.

Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis'te Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis'te

Ekonomi Haberleri