VakıfBank’ta yönetim kurulu değişti: Yeni üyeler belli oldu

Türkiye'nin kamu bankalarından olan Vakıfbank'ta yönetimin değiştiği duyurulmuştu.

Bu değişim, VakıfBank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamayla resmiyet kazandı.

Yapılan açıklamaya göre, bankanın 72. Olağan Genel Kurul toplantısında, yönetim kurulu görev dağılımı netleşti.

VAKIFBANK'IN YENİ YÖNETİMİ

Toplantıda Mustafa Saydam'ın yönetim kurulu başkanı, Cemil Ragıp Ertem'in yönetim kurulu başkan vekili, Osman Arslan'ın genel müdür seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Sadık Yakut ve Halil Çelik, denetim komitesi üyeliğine,

Osman Arslan, Mustafa Saydam, Şahin Uğur, Adnan Ertem ve Halil Çelik kredi komitesi üyeliğine,

Vedat Demiröz, Haydar Kemal Kurt, Ali Tahan ve Korhan Turgut kurumsal yönetim komitesi üyeliğine,

Adnan Ertem ve Sadık Yakut ücret komitesi üyeliğine seçildi.

(Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan)