VakıfBank’tan yeni kredi: 10 yıl vadeli 300 milyon dolarlık fonlama

VakıfBank, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 10 yıl vadeli 300 milyon dolarlık fonlama sağladı.

Uluslararası fonlama işlemlerinde sektörün öncü bankaları arasında yer alan VakıfBank, sağladığı bu kaynağı depremden etkilenen bölgelerde konut ve sosyal altyapının yeniden inşası ile KOBİ’lerin finansmanı için kullanmayı hedefliyor.

Uluslararası sermaye piyasalarında Türkiye’nin lider bankalarından biri olan VakıfBank, çeşitlendirilmiş fonlama stratejisi kapsamında yurt dışından uygun maliyetli kaynak sağlamaya devam ediyor.

Türk bankacılık sektöründe, çok uluslu kalkınma kuruluşlarıyla imzalanan 1,5 milyar euro tutarındaki en yüksek kredi işleminin Dünya Bankası İcra Kurulu’nda onaylanmasının ardından banka, şimdi de AIIB ile ilk iş birliğini gerçekleştirdi.

İmzalanan kredi anlaşmasıyla sağlanan 10 yıl vadeli 300 milyon dolarlık kaynak, depremden etkilenen bölgelerde konut ve sosyal altyapı projeleri ile KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarına yönlendirilecek.

ASYA ALTYAPI YATIRIM BANKASI İLE İLK FONLAMA

Tarihi işlemle ilgili değerlendirmelerde bulunan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, milli ekonominin hedefleri doğrultusunda sorumluluk bilinciyle çalıştıklarını vurgulayarak, “Uluslararası fonların ülkemize kazandırılması için tüm enstrümanları etkin şekilde kullanıyoruz. VakıfBank ile Asya Altyapı Yatırım Bankası arasında gerçekleştirilen bu ilk fonlama işlemi, çok uluslu kalkınma kuruluşlarıyla iş birliklerimizi coğrafi olarak çeşitlendirdiğimiz ve derinleştirdiğimiz önemli bir adım niteliği taşıyor.” dedi.

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÇOK ULUSLU KALKINMA KURULUŞLARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN EN YÜKSEK TUTARLI İŞLEM

Bu işlemin Türkiye ekonomisine duyulan güvenin ve VakıfBank’ın çok uluslu kalkınma kuruluşları nezdindeki güçlü konumunun göstergesi olduğunu belirten Üstünsalih, şöyle devam etti:

2025 yılının başından itibaren yurt dışı fonlama stratejimizde çok uluslu kalkınma bankalarıyla ilişkilerimizi derinleştirmeyi ve yeni iş birlikleri geliştirmeyi önceliklendirdik. Mayıs ayında Çin Kalkınma Bankası ile gerçekleştirdiğimiz 4 milyar RMB (yuan) tutarındaki kredi anlaşmasıyla, uzun bir aradan sonra iş birliği içinde bulunduğu tek Türk bankası olduk.



Ardından Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’nın (IBRD) 1,5 milyar euro tutarında ve 10 yıl vadeli kredisi onaylandı.



Böylece Türk bankacılık sektöründe çok uluslu kalkınma kuruluşlarıyla gerçekleştirilen en yüksek tutarlı işlemi hayata geçirdik.

KAYNAK DEPREM BÖLGESİ VE KOBİ’LERE AKTARILACAK

AIIB ile sağlanan 300 milyon dolarlık yeni kaynakla birlikte, çok uluslu kalkınma kuruluşlarından temin edilen fonların 3 milyar dolara yaklaştığını belirten Üstünsalih, “Bu fonlama ile depremden etkilenen bölgelerde konut ve sosyal altyapının yeniden inşasına katkı sağlayan projeleri desteklerken, KOBİ’lerin yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi gibi iklim dostu yatırımlarını da finanse etmeyi hedefliyoruz. Yurt dışından sağladığımız uygun maliyetli ve uzun vadeli kaynakları reel sektöre yönlendirerek Türkiye ekonomisine katma değer sağlamayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.