Vedat Işıkhan: Bu sene 114 milyon TL emzirme ödeneği sağladık

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Doğum yapan anneler her bir doğum için emzirme ödeneği alıyor.

2025 yılı için aylık 1.238 lira ödeniyor.

2024 yılı için toplamda 416 bin 763 rapor için 357 milyon lira, 2025 yılı içinse 126 bin 954 rapor için toplam 153 milyon 621 bin 301 lira ödeme yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden emzirme ödeneğine ait detayları paylaştı.

HER BİR DOĞUM İÇİN EMZİRME ÖDENEĞİ

Vedat Işıkhan paylaşımında, "Annelere sağladığımız destekler ile sağlık ve sosyal güvenlik haklarını koruyor, evlatlarımıza daha güvenli bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz." dilerek şu bilgileri verdi: