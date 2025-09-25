Vedat Işıkhan CHP'li belediyeleri uyardı: Gölge etmeyin, SGK borcunuzu ödeyin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Silivri'de AK Parti İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

Programa AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas ve AK Partili milletvekilleri de katıldı.

Daha sonra partiye yeni üye olan vatandaşlara rozet takan Işıkhan, sosyal güvenlik sistemi hakkında yaptığı açıklamaların medya organları tarafından çarpıtıldığını belirtti.

"SİYASETE ALET ETMEKTEN VAZGEÇİN"

Sosyal güvenlik sistemi üzerindeki en büyük tehdidin muhalefet olduğunu savunan Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

Aziz milletimizden o kadar kopuklar ki, şükür, çok şükür dememizden rahatsız oldular. Sosyal güvenlik sistemimiz, hiç kimseden çekmemiştir bunlardan çektiği kadar, tarih boyunca sosyal güvenlik sistemimize hiç kimse bunlar kadar zarar vermemiştir. Seçim meydanlarında; üç beş oy uğruna popülist söylemler ve irrasyonel vaatlerle aslında; emeklimizin bütçesinden ve gençlerimizin geleceğinden çalmaya teşebbüs ediyorlar.



Muhalefete çağrım net ve açıktır: Sosyal güvenlik sistemimizi, siyasetinize alet etmekten vazgeçin. Bu sistem; milletimizin ortak kazanımıdır, asla sorumsuz vaatlerin alanı değildir. Sorumsuz, popülist yaklaşımlarınız sizleri bağlasın.

"GÖLGE ETMEYİN YETER, ÖNCE SGK'YA BORCUNU ÖDEYİN"

Muhalefetin eleştirilerine de sert yanıt veren Işıkhan, sözlerini şöyle tamamladı: