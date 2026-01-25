Vedat Işıkhan: Gençlerin staja ilk adımında biz yanınızdayız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ulusal Staj Programı, yurt içindeki başarısının yanı sıra yurt dışında da beğeni ile takip edilen ve OECD tarafından örnek uygulama olarak gösteriliyor.

Program, pek çok gence iş hayatını henüz öğrenciyken deneyimleme ve erken dönem kariyer farkındalığı kazanma imkanı tanıyor.

İŞKUR TARAFINDAN UYGULANIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yayımladığı mesajında "Sevgili Gençler, staja ilk adımınızda biz yanınızdayız." diyerek şu ifadeleri kullandı:

Ulusal Staj Programı’nı bu yıl itibarıyla Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İŞKUR tarafından uygulamaya başladık. Program sayesinde kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarında kariyer fırsatlarını yakalayabilirsiniz.

Vedat Işıkhan, mesajı ile birlikte programa nasıl başvuru yapılacağını anlatan bir video da paylaştı.

Staj programı ile ilgili başvuru için bu https://ulusalstajprogrami.iskur.gov.tr/ adresinden detaylı bilgi alınabilir.

BAŞVURU KRİTERLERİ

01.01.2026 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (01.01.1991 ve bu tarihten sonra doğmuş olan),

Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi olan),

Türkiye ve KKTC’de eğitimine devam eden;

• Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri

• Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri hariç)

Yurt dışındaki üniversitelerde eğitimine devam eden (Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi);

• Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri

• Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri hariç)

• Yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuru yapabilmektedir.

ULUSAL STAJ PROGRAMI NEDİR?

Ulusal Staj Programı, genç insan kaynağımızın kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sağlanan kariyer olanaklarından faydalanmasını sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı destekleriyle ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) koordinasyonunda yürütülen erken dönem kariyer programıdır.

Program aracılığıyla; gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi ve bu imkânların tüm üniversite bölümlerine yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Ulusal Staj Programı’na başvuru yapan öğrenciler; akademik performansları, becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetleri ve genel başarıları göz önünde bulundurularak akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlilik puanlarını baz alan şeffaf ve yenilikçi bir yöntem ile değerlendirilmektedir.

İşverenler staj tekliflerini, başvuru yapan öğrencilerin kimlik ve üniversite bilgilerini görmeksizin söz konusu yeterlilik alanlarında (akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif) aldıkları puanları esas alarak objektif bir şekilde iletmektedir.



