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Vedat Işıkhan: İŞKUR aracılığıyla geçen yıl 464 bin kadın işe yerleştirildi

Vedat Işıkhan: İŞKUR aracılığıyla geçen yıl 464 bin kadın işe yerleştirildi Samsun'da kadın istihdamı fuar açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadın istihdamı ile ilgili verileri aktardı.