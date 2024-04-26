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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Samsun’da İş Pozitif Kadın İstihdamı Fuarı'nın açılışında konuştu.
Bakan Işıkhan, Samsun'da katıldığı fuarda, kadın istihdamını artırmaya yönelik programların yürütüldüğünü ve bunun sonucunda İŞKUR aracılığıyla geçen yıl 464 bin kadının işe yerleştirildiği belirtti.
"Kadını baş tacı sayan bir kültürün temsilcileriyiz"
Işıkhan, toplantıda katılımcılara yönelik şu ifadeleri kullandı:
Biz kadını baş tacı sayan bir inancın ve kültürün temsilcileriyiz.
Türkiye'nin hangi şehrine giderseniz gidin sadece TC kimlik belgenizle istediğiniz sağlık hizmetinizi rahatlıkla alabiliyorsunuz.
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