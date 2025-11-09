Vedat Işıkhan: İŞKUR ile 1 milyon 298 bin 953 işe yerleştirmeye aracılık ettik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, işsizlik ile mücadele etmeye hız kesmeden devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'nun Ocak-Ekim ayları arasındaki istatistiklerini paylaştı.

"1 MİLYON 298 BİN 953 KİŞİ İŞE YERLEŞTİRİLDİ"

"İş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerin ihtiyaçlarını tespit ederek çözüm yolları belirliyoruz" diyen Işıkhan, Şunları kaydetti:

1 milyon 298 bin 953 işe yerleştirmeye aracılık ettik.



2 milyon 733 bin 107 bireysel görüşme ve 760 bin 146 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik.

"KALKINMAYA KATKI VEREN HER VATANDAŞIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ"