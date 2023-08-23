Vedat Işıkhan: Memurlar için 2024'te yüzde 40-45'e yakın bir zam artışı olacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, kararın Hakem Heyeti'ne kaldığı memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranı ile ilgili bir açıklama yaparak, tüm kamu görevlilerine Ocak 2024'te yüzde 40-45'e yakın bir zam artışı olacağını belirtti.

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AA

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlamıştı. Toplu Sözleşme için memur ve emeklilerinin maaş zam oranlarına ilişkin hükümetin daha önce yaptığı iki teklif kabul görmemişti.

Hükümetin son teklifi ise dün (22 Ağustos) açıklanacaktı. Ancak tüm gün süren görüşmeler sonucunda taraflar zam oranında anlaşamadı ve karar Hakem Heyeti tarafından verilecek.

Bu ayın sonuna karar açıklanacak. Karara itiraz edilemeyecek ve önümüzdeki iki yıl için memur ve memur emeklilerine uygulanacak zam oranı netleşmiş olacak.

Toplu Sözleşme sadece maaş zam oranın değil sosyal hakları da içeriyordu. Zam oranında bir anlaşma sağlanamamış olsa da hizmet kolları sözleşmesi imzalandı.

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme Hizmet Kolları İmza Töreni düzenlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yürütülen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme Hizmet Kolları İmza Töreni'nde konuştu.

"Mali haklar konusunda da genel bir uzlaşma olsaydı çok daha iyi olurdu"

Bu süreçle ilgili görüşlerini ifade eden Bakan Işıkhan, kamu toplu sözleşme sürecine ilişkin olarak "Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir başlangıç yapmış olduk. Tabii gönlümüzden geçen, mali haklar konusunda da genel bir uzlaşma olsaydı çok daha iyi olurdu." şeklinde konuştu.

Kamu Toplu Sözleşmesinde kısmi anlaşma sağlandı

Kamu görevlileri ve emeklilerinin, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan, mali ve sosyal haklarını içeren görüşmelerin, kısmi de olsa uzlaşmayla sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile sendika başkanları ve temsilcilerine, süreci titizlikle, anlayış ve nezaket çerçevesinde yürüttükleri için teşekkür etti.

"Çok iyi bir süreç geçirdiğimizi düşünüyorum"

Işıkhan, bu süreçte herkesin yoğun mesai harcadığına işaret ederek, şöyle konuştu:

Haklarınızı helal edin çünkü aslında bu süreç iyi geçti, çok fazla tartışma yaşamadan sosyal diyaloğu da geliştirerek, birbirimizi daha iyi tanıyarak, iletişim kalıplarımızı ve sınırlarımızı bilerek çok iyi bir süreç geçirdiğimizi düşünüyorum. Allah utandırmasın.

"2024'te yüzde 40-45'e yakın bir zam artışı olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetlerinin hiçbir kamu görevlisini, çalışanı, esnaf, çiftçi, emekliyi enflasyona ezdirmediğini kaydeden Işıkhan, "Zaten Ocak 2024'te yüzde 40-45'e yakın bir zam artışı olacak tüm kamu görevlilerimize. Bence bu çok önemli bir rakam." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Işıkhan, sıkıntıların çözümü için müdahalede bulunan, inisiyatif alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Işıkhan ve Ali Yalçın, hizmet kolları sözleşmesini imzaladı.