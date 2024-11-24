Vedat Işıkhan: Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının sosyal haklarını koruyoruz

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Sosyal güvenlik haklarında uluslararası iş birliği yürütülüyor.

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenlik haklarını korumak adına toplam 35 ülkeyle Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalandığını bildirdi.

Vedat Işıkhan, açıklamasında vatandaşların çalıştıkları ülkede sosyal güvenceye sahip olmaları sağlanırken, kazandıkları haklardan Türkiye’de de yararlanabileceklerinin altını çizdi.

"YURT DIŞINDA KAZANILAN HAKLARDAN TÜRKİYE'DE DE YARARLANIYOR"

Bakan Vedat Işıkhan'ın mesajı şöyle:

Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarımızın sosyal güvenlik haklarını koruyoruz Vatandaşlarımızın çalıştıkları ülkede sosyal güvenceye sahip olmalarını sağlarken, kazandıkları haklardan Türkiye’de de yararlanmalarını sağlıyoruz.

35 ÜLKEYLE SÖZLEŞME İMZALANDI

Toplam 35 ülkeyle imzaladığımız Sosyal Güvenlik Sözleşmesi sayesinde vatandaşlarımız malullükten emekliliğe, sağlık hizmetlerinden aile yardımına kadar birçok alanda hizmetlerimizden faydalanabiliyor. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız.

ULUSLARARASI ANLAŞMALAR

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın paylaştığı bilgilere göre;

15 ülke uzun ve kısa vadeli sigorta kollarından, 19 ülke uzun/kısa vadeli sigorta ve genel sağlık sigortasından, 1 ülke ise mevzuat tayini hükümlerinden yararlanıyor.

11 ülke ile sözleşme görüşmeleri devam ediyor. (Rusya, Ukrayna, Fas, Cezayir, Japonya, Yunanistan, Slovenya, Özbekistan, Kosova, Portekiz, Finlandiya)

BAŞVURULACAK MERKEZLER

Mesajda vatandaşlara şu bilgi de veriliyor: