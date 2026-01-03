Venezuela'ya saldırı sonrasında Brent petrolün varil fiyatı hızla geriledi

- Venezuela'ya yönelik saldırı sonrası Brent petrolün fiyatı yüzde 1,16 düşerek 60,75 dolara indi.
- ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı.
- Bu durum, petrol sevkiyatlarında aksamalar yaratabileceği endişesine yol açtı.
Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 61,13 dolardan 60,75 dolara düştü.
Petrol fiyatları, 2026'nın ilk işlem günü olan cuma günü, OPEC+ grubunun bu hafta yapılacak toplantıda mevcut arz politikasını sürdüreceğine yönelik beklentilerin etkisiyle yatay seyretmişti.
TRUMP'DAN BASKI
Jeopolitik gelişmeler ise fiyatlara sınırlı destek sağlıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın petrol ihracatına yönelik baskıyı artırarak Hong Kong ve Çin ana karasında faaliyet gösteren bazı şirketlere yeni yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.
Caracas yönetiminin mevcut kısıtlamaları aşmasına yardımcı olmakla suçlanan şirketler ve gemiler hedef alınmış ve Venezuela ham petrol sevkiyatlarında olası aksamalar yaşanabileceğine yönelik endişeleri artırmıştı.
Bugünkü saldırılar endişeleri haklı çıkarttı.
DESTEK VE DİRENÇ KONUMU
Brent petrolde teknik olarak 63,65 dolar direnç, 58,83 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.