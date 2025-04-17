Vergi affı ve yapılandırma haberleri yalanlandı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı; bir basın organında yayımlandığı gibi "vergi affı" ve "yeni yapılandırma paketi" ile herhangi bir çalışmanın bulunmadığını bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, yayınladığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

Bugün tgrthaber.com.tr internet sitesinde yayımlanan ve bazı yayın organlarında da yer bulan 'vergi affı' ve 'yeni yapılandırma paketi' ile ilişkili haberlerin içeriği tamamen yalandır.

"ÇALIŞMAMIZ YOK"

Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak bu konuda herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır.

"ASILSIZ HABER"

Söz konusu haber masa başında uydurulmuş, tamamen asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir içerikten ibarettir.