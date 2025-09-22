VİOP, karışık piyasalara rağmen endeks kontratında yükseliş gördü

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "H-1B" çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirme kararının ardından karışık seyirde ilerliyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 1,82 yükselişle 13.163 puandan başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,71 artışla 12.927 puandan tamamlamıştı.

Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek yüzde 1,7 primle 13.143 puan olmuştu.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 1,82 artışla 13.163 seviyesinden işlem gördü.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 13.500 ve 14.000 seviyelerinin direnç, 12.700 ve 12.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.