Vodafone Flex’ten 5G odağında sevgililer günü kampanyası

Kampanyada, 5G uyumlu akıllı telefon, akıllı saat ve kulaklıklarda büyük indirim fırsatları sunuluyor. Kampanyada “biri size biri sevgilinize” konseptiyle ikili alımlarda indirimler sağlanıyor.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, dünyada hızla gelişen teknolojiye erişimi herkes için daha kolay hale getirmeye devam ediyor. Şirket, bu teknoloji dönüşümüne müşterilerin doğru ürünlerle doğru zamanda dahil olmasını sağladığı ve toplam 10’u aşkın kategoride 1.000’den fazla ürünün yer aldığı Vodafone FLEX çatısı altında Sevgililer Günü’ne özel bir kampanya başlattı. Tüm Türkiye’nin 5G’ye hazır olması hedefiyle tasarlanan kampanyada, seçili 5G uyumlu cihazlarda özel indirimler sunuluyor. Kampanyada, akıllı saatten kulaklığa farklı kategorilerde avantajlı teklifler müşterilerle buluşturulurken, seçili ürünler 12 aya varan taksit imkânıyla Vodafone mağazalarından ve Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden satın alınabiliyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

Vodafone olarak, 5 kıtada edindiğimiz 5G tecrübesiyle, yeni nesil teknolojilere geçişte sadece altyapıyı değil müşterilerimizin hazır olmasını da odağımıza alıyoruz. 5G’ye hazırlık sürecinde müşterilerimizin doğru cihaza erişimi önemli rol oynuyor. Bu anlayışla, Sevgililer Günü için Vodafone FLEX’te bir indirim kampanyası başlattık. Kampanya kapsamında, akıllı telefondan akıllı saate, birçok kategoride özel indirimler sunuyoruz. Vodafone FLEX ile dilediği ürünü seçen müşterilerimiz, kendilerine en uygun ödeme yöntemini de seçerek kendilerini ya da sevdiklerini mutlu edecek ürünleri Vodafone’dan kolayca satın alabiliyorlar. Global deneyimimizden beslenen bu kampanyayla teknolojiyi daha yakın, daha kolay ve herkes için daha ulaşılabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Herkesi Vodafone FLEX avantajlarından yararlanmaya davet ediyoruz.

SEVGİLİLER GÜNÜ’NE ÖZEL BÜYÜK İNDİRİM FIRSATLARI

Vodafone FLEX’in Sevgililer Günü kampanyası kapsamında, 3-28 Şubat tarihleri arasında 5G uyumlu Samsung Galaxy S25 FE akıllı telefon 3 bin 540 TL indirim fırsatı ve 3 taksit imkânı ile sunuluyor. Sevgililer Günü’ne özel “biri size biri sevgilinize” konseptiyle ikili alımlarda indirimler sağlanırken, HUAWEI GT6 46mm siyah veya yeşil model ile birlikte HUAWEI GT6 41mm mor saat alana toplamda yüzde 20 indirim sunuluyor. HUAWEI FreeBuds SE 3 alan müşterilere ikincisi yüzde 40 indirimle veriliyor. Sadece Vodafone FLEX’te satılan TECNO Buds 4 Air kulaklıklarda ve TECNO Watch 3 Active saatlerde ikincisi yüzde 50 indirimle sunuluyor.

Ayrıca, yeni Apple Watch modelleri aylık 1.799 TL’den başlayan fiyat ve 12 taksit fırsatıyla sunulurken, Apple AirPods modelleri de aylık 989 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. JBL, HUAWEI markalarının en popüler seçili saat ve kulaklıklarında Şubat sonuna kadar yüzde 36’ya varan indirim fırsatları sağlanıyor. Vodafone mağazalarında çok satan seçili telefon, akıllı saat ve kulaklıklarda avantajlı peşin ödeme seçenekleri de sunuluyor.

AVANTAJLARLA DOLU VODAFONE FLEX DÜNYASI

Vodafone FLEX, müşterilerinin ihtiyaç ve talepleri için çok geniş ve çeşitli ürün portföyü sunan bir teknoloji dünyası. “Seç Seç Al” mottosuyla duyurulan Vodafone FLEX dünyası “ürünü seç, ödemeni seç ve kolayca al” ilkesine dayanıyor. Müşteriler, kredi kartına ihtiyaç duymadan faturalarına ek 12 aya varan ödeme imkanı ve daha birçok kendine uygun çeşitli ödeme yöntemleriyle zengin seçenekler arasından dilediği teknolojik ürünü Vodafone güvencesiyle alabiliyor. Vodafone FLEX ayrıca, zengin 5G uyumlu cihaz portföyü ve esnek ödeme seçenekleri ile, 1 Nisan’da kullanıma sunulacak 5G hizmeti öncesi müşterilerin 5G uyumlu cihaza sahip olmasını kolaylaştırıyor.