Vodafone Flex’ten 5G odaklı yeni yıl fırsatları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kampanya kapsamında, tüm Türkiye 5G’ye hazır olsun diye seçili 5G uyumlu cihazlarda indirimlerin yanı sıra akıllı saatten kulaklığa farklı kategorilerde avantajlı teklifler sağlanıyor.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, “Seç Seç Al” mottosuyla duyurduğu Vodafone FLEX çatısı altında yeni yıla özel kampanya düzenliyor.

Tüm Türkiye 5G’ye hazır olsun diye seçili 5G uyumlu cihazlarda indirimlerin yanı sıra akıllı saatten kulaklığa farklı kategorilerde avantajlı tekliflerin sağlandığı kampanyada, ürünler 12 aya varan taksit imkânıyla Vodafone mağazalarından veya "Vodafone Yanımda" uygulamasından satın alınabiliyor.

Toplam 10’u aşkın kategoride 1.000’den fazla ürünün yer aldığı Vodafone FLEX’te, yeni yıl alışverişleri için 5G odaklı pek çok fırsat sunuluyor.

AVANTAJLI PEŞİN ÖDEME SEÇENEKLERİ

Vodafone mağazalarında çok satan seçili telefon, akıllı saat ve kulaklıklarda avantajlı peşin ödeme seçenekleri de sunuluyor.

YENİ YIL HEDİYESİ SEÇENEKLERİ

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

Vodafone FLEX ile müşterilerimize bütçe dostu fırsatlar, indirim avantajları ve çeşitli ödeme kolaylıkları sağlıyoruz. Vodafone FLEX müşterileri, zengin seçenekler arasından aradıkları ürüne kolayca ulaşabildikleri gibi, kendilerine uygun ödeme yöntemini de seçebiliyorlar. Yeni yıl alışverişleri için düzenlediğimiz kampanya kapsamında, akıllı telefondan saate, birçok kategoride özel indirimler sunuyoruz. Müşterilerimiz, yeni yılda kendilerini ya da sevdiklerini mutlu edecek ürünleri, kendilerine en uygun ödeme yöntemini seçerek Vodafone’dan kolayca satın alabiliyorlar. 5G uyumlu cihaz portföyümüzle müşterilerimizi bu yeni teknolojiye hazırlıyoruz. Herkesi Vodafone FLEX avantajlarından yararlanmaya davet ediyoruz.

5G UYUMLU CİHAZ PORTFÖYÜNÜ GENİŞLETİYOR

Vodafone FLEX’te, 5G’ye geçişin önemli unsurlarından biri olan 5G destekli cihazlar için çeşitli indirimler sunuluyor.

10-31 Aralık tarihleri arasında 5G uyumlu Samsung Galaxy A17, Galaxy A26 ve Galaxy A36 alışverişlerine özel Galaxy Buds 3 FE kulaklık peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sunulurken, 4-30 Aralık tarihlerinde Samsung Galaxy A17 5G ve OPPO A5 5G akıllı telefonlar 1.200 TL’ye varan indirim fırsatıyla satın alınabiliyor.

Diğer yandan, Vodafone FLEX’in zengin portföyüne yeni modeller de katılıyor. Xiaomi Redmi 15C 5G ve OPPO A6 Pro 5G 256GB akıllı telefon modelleri faturaya ek 12 taksit fırsatıyla müşterilere sunuluyor.

XİAOMİ REDMİ 15 5G 256GB SADECE VODAFONE FLEX'TE

Sadece Vodafone FLEX’te satışa giren Xiaomi Redmi 15 5G 256GB akıllı telefon, ister peşin ister faturaya ek 12 taksit avantajıyla alınabiliyor. Vodafone mağazalarına özel 4-31 Aralık tarihleri arasında Xiaomi Redmi 15 5G alımlarında Vodafone FLEX’in “Tam Koruma Paketi” yüzde 15 indirimle satılıyor. Bu paket sayesinde müşteriler 1 yıl boyunca 2 kez garanti dışı hasar onarımı ve yüzde 100 orijinal parça kullanımı garantisiyle telefonlarını güvence altına alabiliyor.

Ek olarak, eski telefonunu Vodafone mağazalarına getiren müşteriler Xiaomi Redmi 15 5G alışverişlerinde 1.000 TL indirim kazanıyor. Toplanan eski telefonlar, Vodafone Grubu’nun WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) iş birliğiyle başlattığı “Gezegen İçin Bir Milyon Telefon” kampanyasında kullanılacak. Kampanya 2000 adet stokla sınırlıdır.

AKSESUARLARDA YÜZDE 50’YE VARAN İNDİRİM FIRSATLARI

Vodafone FLEX’te kulaklık, saat, tablet gibi ürünlerde de avantajlı teklifler sunuluyor. 4-25 Aralık tarihleri arasında Samsung Galaxy Buds3 FE kulaklık peşin fiyatına 6 taksitle satışa sunuluyor. Ek olarak 4-31 Aralık tarihlerinde Samsung, JBL, HUAWEI markalarının 2025 yılında en çok satan seçili saat ve kulaklıklarında yıl sonuna özel yüzde 50’ye varan indirim fırsatları sağlanıyor. Samsung Galaxy Tab S10 Lite 128GB tablet operatör kanalında sadece Vodafone FLEX’te satışa sunulurken, 4-30 Aralık tarihlerine özel yeni Samsung Galaxy Tab A11+ 128GB tablet aylık 1.999 TL’den başlayan fiyat ve 6 taksit fırsatıyla Vodafone FLEX’ten alınabiliyor.

AVANTAJLARLA DOLU VODAFONE FLEX DÜNYASI

Vodafone FLEX, müşterilerinin ihtiyaç ve talepleri için çok geniş ve çeşitli ürün portföyü sunan bir teknoloji dünyası.

“Seç Seç Al” mottosuyla duyurulan Vodafone FLEX dünyası “ürünü seç, ödemeni seç ve kolayca al” ilkesine dayanıyor. Müşteriler, kredi kartına ihtiyaç duymadan faturalarına ek 12 aya varan ödeme imkanı ve daha birçok kendine uygun çeşitli ödeme yöntemleriyle zengin seçenekler arasından dilediği teknolojik ürünü Vodafone güvencesiyle alabiliyor. Vodafone FLEX ayrıca, zengin 5G uyumlu cihaz portföyü ve esnek ödeme seçenekleri ile, 1 Nisan 2026’da kullanıma sunulacak 5G hizmeti öncesi müşterilerin 5G uyumlu cihaza sahip olmasını kolaylaştırıyor.