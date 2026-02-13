Vodafone, kadın voleybol sponsorluğunda başarılı iki yılı kutladı

Vodafone, son 2 yıldır başarıyla sürdürdüğü voleybol sponsorluğunu özel bir davet ile kutladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı teknik heyeti ve Filenin Sultanları’nın tam kadro katıldığı gecede, Vodafone’un kadın voleybolunu desteklemek için yaptığı çalışmalar ve elde edilen başarılar paylaşıldı.

Dünyada kadın voleyboluna, Türkiye’de ise kadın sporuna yönelik en yüksek ve kapsamlı sponsorluk anlaşmasını başarıyla sürdüren Vodafone, voleybol sponsorluğunun ikinci yılını özel bir davetle kutladı. Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli ve A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularının tam kadro katıldığı gecede, Vodafone’un voleybol sponsorluğu kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalar ve elde edilen başarılar hakkında detaylı bilgi verildi.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şunları söyledi:

Vodafone olarak, spora uzun yıllardır düzenli yatırım yapan ve toplumu sporla kucaklayan bir markayız. Bir diğer önemli odağımız da kadınların güçlenmesine yönelik çalışmalar yapmak. Bu iki odağımızı birleştirerek sporda da kadınların yanında durmaya başladık. 2023 yılında hem Sultanlar Ligi İsim Sponsoru hem de Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru olduk. Geriye dönüp baktığımızda, ne kadar doğru bir karar verdiğimizi bir kez daha anlıyoruz. Sponsorluğumuzun ilk gününden bu yana aynı heyecanla çalışarak sürekli artan bir başarı ivmesi yakaladık. Federasyon ile son derece uyumlu ve verimli bir iş birliğimiz var.

Kadın Voleybol Milli Takımlarımıza ve Vodafone Sultanlar Ligi'ne marka ve iletişim gücümüz, teknolojik yetkinliklerimiz ile en iyi ve en katma değerli desteği sağlamak için yoğun bir biçimde çalışıyoruz. Özellikle 5G teknolojisini kullanarak hayata geçirdiğimiz projelerle ülkemizde voleybol sporunun gelişmesine önemli katkıda bulunduk ve bulunmaya da devam ediyoruz. ‘Dünya Duysun Biz Burdayız’ diyerek çıktığımız yolda kararlılıkla ilerliyoruz. Bu yolda birlikte yürüdüğümüz değerli iş ortaklarımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

"TÜRK VOLEYBOLUNUN YARINLARINI DA BİRLİKTE İNŞA EDİYORUZ"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise şöyle konuştu:

Türk voleybolunun bugün ulaştığı küresel başarı; sahadaki emek kadar, bu yolculuğa inanan ve yanımızda yürüyen güçlü iş birliklerinin eseridir. Vodafone’un Sultanlar Ligi isim sponsorluğu ve Kadın Milli Takımları ana sponsorluğu ile yalnızca bugünü değil, Türk voleybolunun yarınlarını da birlikte inşa ediyoruz. Bu özel buluşmayı; sporumuzun geldiği noktayı değerlendirmek, geleceğe dair hedeflerimizi paylaşmak ve milli voleybolcularımızın ilham veren hikâyelerini aynı heyecanla yaşamak adına çok kıymetli görüyorum. Türk voleyboluna değer katan tüm yol arkadaşlarımızla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

VOLEYBOLDA 5G DÖNEMİNİ BAŞLATTI

Dijital teknolojilerdeki öncülüğünü voleybol sponsorluğuna da yansıtan Vodafone; Milletler Ligi, CEV Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonlarda da kullanılan Şahin Gözü teknolojisini Vodafone farkıyla Sultanlar Ligi’ne entegre ederek kadın voleybolunda teknolojiyle yeni bir dönem başlattı. 2023-24 sezonunda Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde uyguladığı 5G destekli Şahin Gözü sistemiyle salondaki ve ekran başındaki seyircilerin seyir zevkini artıran şirket, aynı sezon, Voleybol Milletler Ligi döneminde Antalya Spor Salonu'na 5G'yi kurdu ve maçlarda oluşturulan istatistik ve ölçümlerin anlık olarak 5G ile dünyadaki diğer yayıncılara gitmesini sağladı. 2024-25 sezonunda ise 5G destekli Şahin Gözü sistemini Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan normal sezon maçlarında ve play-off 1-4 etabı maçlarında kullandı.

Şahin Gözü, bu uzunlukta bir sezona sahip ulusal bir ligde sezonun tamamında ilk defa kullanılmış oldu. Vodafone Sultanlar Ligi de böyle bir uygulamaya ev sahipliği yapan Avrupa'daki ilk lig oldu. Vodafone, aynı sezon, Voleybol Milletler Ligi için Sinan Erdem Spor Salonu'na 5G'yi kurdu.

GENÇ VOLEYBOLCULARA SAHA DESTEĞİ VERDİ

Vodafone’un voleybol sponsorluğunun önemli bir boyutunu da gençlere verdiği destek oluşturuyor. Türkiye’de voleybolu daha da yaygınlaştırmayı hedefleyen Vodafone, Malatya’nın Orduzu Köyü’ndeki Malatya 44 Voleybol Akademi’nin genç voleybolcu kızlarını Vodafone 5G teknolojisinin eş zamanlı bağlantısı sayesinde milli takımla aynı sahada buluşturdu. Ayrıca, TVF iş birliğiyle Malatya’da kalıcı bir voleybol sahası da kurdu.

VODAFONE’UN SPONSORLUĞUNA İKİ BÜYÜK ÖDÜL

Vodafone, Sultanlar Ligi İsim Sponsorluğu ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsorluğu kapsamında yaptığı çalışmalarla, Sports Business Awards’ta “Sporda En İyi Marka Aktivasyonu” kategorisinde birincilik ve “Yılın Spor Sponsorluğu/Partnerliği” kategorisinde üçüncülük ödüllerini aldı.

Ödüller, jüri tarafından “Desteklediği spora çok güçlü katkı yapan, taraftar deneyimini zenginleştiren yenilikçi bir aktivasyon örneği. Jüri özellikle güçlendirme (empowerment) ve kapsayıcılık üzerine kurulan iletişimi çok beğendi. Bu çalışma, amaç odaklı iş birliklerinin bir spor için ne kadar etkili olabileceğini gösteriyor” şeklinde yorumlandı.