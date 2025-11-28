Vodafone’dan Gaziantep’e teknoloji yatırımı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Anadolu’daki işletmelerin dijital dönüşümünü hızlandırmak ve ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamak için hayata geçirilen Vodafone Business Tech Hub Teknoloji Merkezi, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Model Fabrika içinde konumlandı.

Şehrin yanı sıra bölgedeki işletmelerin yeni teknolojilere entegrasyonunu sağlayarak verimliliklerini artırma amacıyla kurulan merkezde, işletmelerin teknoloji ihtiyaçları belirlenerek işletmelere özel çözümler sunulacak.

VODAFONE BUSINESS TECH HUB, GAZİANTEP SANAYİSİNİN DÖNÜŞÜMÜNE ÖNCÜLÜK EDECEK

Teknoloji Merkezi’nin açılışını yapmak ve sundukları çözümleri yerinde deneyimletmek için Gaziantep’e bir basın gezisi düzenleyen şirket, gazetecilere şirketler için sunduğu çözümleri ve bundan sonraki yol haritasını anlattı.

Vodafone Business Tech Hub Teknoloji Merkezi, işletmelere akıllı fabrika, enerji güvenliği ve siber güvenlik gibi yenilikçi teknoloji çözümlerini gerçek bir üretim ortamında deneyimleme fırsatı sunacak.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle kurulan Uygulamalı KOBİ Yetkinlik Merkezi (Model Fabrika) içinde açılan merkez, işletmelerin gerçek üretim ortamında dijital dönüşüm teknolojilerini deneyimlediği bir alan olarak faaliyet gösterecek.

Vodafone Business Tech Hub Teknoloji Merkezi’nin açılışına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nun yanı sıra kamu kuruluşları, sivil toplum ve akademi temsilcileri ile çok sayıda iş insanı katıldı.

“YENİLENMEZSENİZ YENİLİRSİNİZ, KENDİMİZİ YENİLEMEMİZ LAZIM!”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, açılıştaki konuşmasında teknolojinin şirketler ve bireyler için önemine vurgu yaparak Gaziantep’te bu çerçevede yaptıkları teknoloji yatırımları hakkında bilgi verdi.

“Yenilenmezseniz yenilirsiniz, kendimizi yenilememiz lazım!” diyen Şahin, dijital dönüşümün artık sadece bir tercih değil, şehirlerin geleceğini belirleyen en stratejik alanlardan biri olduğunu söyledi.

“FABRİKA KURACAĞIZ AMA FABRİKA AĞACI KURUTMAYACAK, BALIĞI ÖLDÜRMEYECEK”

Türkiye’nin dijital dönüşüm alanındaki konumlanmasının önemli olduğunu dile getiren Şahin, şunları söyledi:

Dijitalleşmeyi başarmamız lazım. Eğer veri güvenliğini sağlayamazsak, veriyi yönetemezsek, big datayı oluşturamazsak, pazar olmaya devam edeceğiz; bize pazar olmak yakışmaz. Kim bilgiyi elinde tutarsa o dünyanın sözünü söylüyor. O yüzden biz dünyanın sözünü söyleyip bilgi ekonomisini, yeşil ekonomiyi kuracağız. Elbette fabrika kuracağız ama fabrika ağacı kurutmayacak, balığı öldürmeyecek. Her gün ticaret savaşlarıyla mücadele ediyoruz. Bu işin tek çözümü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize söylediği ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.’ anlayışı. İşte biz bunu Vodafone’la yapacağız. Akıllı şehir, yeşil şehir, dirençli şehir yapacağız. Gaziantep modelini Vodafone’la birlikte bir Türkiye modeline ve dünya modeline dönüştüreceğiz.

“YENİ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI ŞİRKETLERİN VERİMLİLİĞİNİ EN AZ YÜZDE 25, BÜYÜMESİNİ EN AZ YÜZDE 30 ARTIRIYOR”

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Gaziantep’in üretim, ihracat gücü ve girişimci yaklaşımıyla yalnızca bölgenin değil, Türkiye’nin kalkınmasına öncülük eden şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Dijitalleşmenin her ölçekten işletmeye rekabette çok büyük bir güç kazandırdığından bahseden Aksoy, “Bugün global ölçeğe hizmet eden şirketlerin rekabetçiliğinin en önemli unsurlarından bir tanesi, teknolojideki yetkinlikleridir. Yapılan çalışmalarda yeni teknolojilerin şirketlerin verimliliğini en az yüzde 25, büyümeyi en az yüzde 30 artırdığını görüyoruz. Bizim yaptırdığımız araştırmalara göre bulut teknolojisi gibi teknolojileri kullanan işletmelerin de verimliliği iki kat kadar artıyor.” dedi.

“TÜRKİYE’DE ŞU AN 6,4 MİLYON CİHAZI BİRBİRİNE BAĞLIYORUZ”

Aksoy, bugün artık büyümenin en önemli motorunun teknoloji olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:

Vodafone Türkiye olarak 2006 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteriyoruz ve bugüne kadar Türkiye’ye yaptığımız yatırım 400 milyar TL reel yatırımı geçmiş durumda. Cumhuriyet tarihine baktığımızda Türkiye’ye en fazla yatırım yapan yabancı sermayeli iki şirketten bir tanesiyiz. Nesnelerin internetinde dünyada 220 milyondan fazla makineyi, Türkiye’de de 6,4 milyon cihazı birbirine bağlıyoruz. Vodafone bu konuda dünyadaki açık ara en güçlü ve en büyük oyuncu.

“5 KITADAKİ 5G DENEYİMİMİZİ TÜRKİYE’YE TAŞIYORUZ”

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 5G ihale sürecini anımsatan Aksoy, 5G’nin endüstriyel dönüşüme sağlayacağı katkılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Artık 5G geleceğin değil bugünün teknolojisi. 5G’yi 1 Nisan 2026 itibarıyla tüm Türkiye’de hayata geçireceğiz. 5 kıtadaki 5G deneyimimizi ülkemize taşıyarak Türkiye’nin 81 ilinde, 922 ilçesinde en kapsamlı 5G hizmetini sunacağız. Model Fabrika içinde yer alan Vodafone Business Tech Hub, işletmelerimizin 5G’yi ve dijitalleşmenin tüm olanaklarını yerinde deneyimleyeceği, üretim verimliliğini ve rekabet gücünü artıracağı stratejik bir merkez olacak. Vodafone Business olarak Türkiye’deki her işletmenin yanında olmaya ve onları geleceğin teknolojileriyle buluşturmaya devam edeceğiz.

“İŞLETMELER İÇİN DİJİTALLEŞME ARTIK BİR ZORUNLULUK”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, 5G’nin özellikle işletmelerin dijitalleşme yolculuklarını hızlandıracağını söyledi.

“Bugün attığımız adım, sadece bir teknoloji merkezi açılışı değil; Gaziantep’in üretim gücünü ileri teknolojiyle buluşturarak yeni bir döneme taşıyan bir başlangıç.” diyen Kestioğlu, şu bilgileri verdi:

Bugün zeka çağında, işletmelerin dünyada rekabetçi olabilmeleri ve varlıklarını geleceğe taşıyabilmeleri için dijitalleşme artık bir zorunluluk. Yapay zeka, bulut bilişim, 5G ve siber güvenlik gibi teknolojiler en büyük dönüştürücü etkiye sahip teknolojiler olarak öne çıkıyor. Biz de bu sebeple Vodafone Business Tech Hub ile bu teknolojileri işletmelerin deneyimine sunuyoruz. Bu merkezde işletmeler; akıllı fabrika uygulamalarını, görüntü işleme, enerji verimliliği, bulut ve siber güvenlik çözümlerini gerçek üretim ortamında deneyimleyebilecek.

2030’A KADAR 40 MİLYARDAN FAZLA NESNE 5G TEKNOLOJİSİYLE İNTERNETE BAĞLI OLACAK

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, önümüzdeki dönemde dünyada ve Türkiye’de teknoloji alanında çok önemli gelişmeler yaşanacağına işaret ederek 2030 yılının teknolojilerin ciddi anlamda geliştiği bir dönem olacağını anlattı.

2030’a doğru giderken bu sürecin iyi okunması gerektiğini dile getiren Kestioğlu, Türkiye’nin de bu süreci doğru anlaması ve yatırımların bu doğrultuda yapılması gerektiğini söyledi.

Kestioğlu, “2030’a kadar 40 milyardan fazla nesne 5G teknolojisiyle internete bağlı olacak. Dünya üzerinde yaklaşık yüzde 70 civarında, yaklaşık 6,3 milyar abone 5G teknolojisiyle bağlanıyor olacak. Bu yüzden bütün ülkeler 5G altyapısına yatırım yapıyor.” dedi.

İşletmelerin özellikle ihale sürecinin tamamlanması ve 5G takviminin açıklanmasının ardından 5G teknolojileri için harekete geçtiğini dile getiren Kestioğlu, özellikle büyük şirketlerle bu alanda somut görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Kestioğlu, 5G teknolojilerinde liderliği büyük şirketlerin yapacağını, KOBİ’ler için ise paylaşımlı modeller üzerinde çalıştıklarını aktardı.

“İZMİR’DEKİ YENİ VERİ MERKEZİMİZİN AÇILIŞINI ŞUBAT-MART GİBİ YAPACAĞIZ”

Kestioğlu, ülkelerin veri güvenliğine verdikleri önem ve verinin toplanması ile saklanması için yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Tüm dünyada bu alanda hummalı bir çalışma olduğunu dile getiren Kestioğlu, ülkelerin siber güvenlik ve veri güvenliği konusunda önemli hamlelerde bulunduğunu anlattı.

Veri güvenliğinin Türkiye için önemine işaret ederek bu alanda Vodafone olarak yaptıkları çalışmalardan bahseden Kestioğlu, “100 milyon dolar yatırımla İzmir’de hayata geçirdiğimiz yeni veri merkezimizin açılışını şubat-mart gibi yapacağız.” dedi.

“ŞEHRİMİZİ DİJİTALLEŞME VE YAPAY ZEKA DÖNEMİNE HAZIRLAMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK!”

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, kurulan merkezin Gaziantep sanayisinde farklı bir rüzgâr estireceğini dile getirerek şunları söyledi:

Burası şehrimizin ileri teknolojiye geçişine katkıda bulunacak önemli bir merkez olacak. 6 binin üzerinde imalatçı firması ve 425 binin üzerinde çalışanı ile birlikte her yıl 10 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiriyoruz.

Kente son teknoloji ile donatılmış makineleri getirdiklerinden bahseden Ünverdi, şöyle devam etti:

Makinelerin birbiriyle iletişimlerini sağlamak konusunda Vodafone’la iş birliğimiz çok önemli. Çünkü rekabetçi olmak, sürdürülebilirliği elde etmek zorundayız. Dijitalleşme de bu anlamda bizler için önemli. Bundan sonraki dönem dijitalleşme ve yapay zeka dönemi. İşte şehrimizi bu anlamda hazırlamaktan başka çaremiz yok. Dünyayla rekabet etmekte bundan başka çaremiz kalmadı.

VODAFONE BUSINESS TECH HUB’DA HER İŞLETMEYE ÖZEL ÇÖZÜMLER VAR

Toplantıda paylaşılan bilgilere göre Vodafone Türkiye, proje kapsamında Model Fabrika’ya iki yıl boyunca sponsor olarak Gaziantep’te olacak.

Kurulan alan; işletmelerin siber güvenlik, görüntü işleme, akıllı fabrika altyapıları ve enerji verimliliği gibi yenilikçi çözümleri fiziksel olarak deneyimlemesine olanak sağlayacak yeni bir teknoloji merkezi olarak konumlandı.

Vodafone Business Tech Hub’da Akıllı Fabrika, Görüntü İşleme, İş Sağlığı ve Güvenliği, Red Enerji, Operasyonel Verimlilik ve Siber Güvenlik başlıklarında hazırlanan uygulama örnekleri, ziyaretçilerin dönüşüm süreçlerini yerinde gözlemleyebileceği gerçek kullanım senaryolarıyla sunuluyor.

Ayrıca merkezde iş toplantıları, eğitimler, seminerler ve sanayiye yönelik büyük ölçekli etkinlikler düzenlenecek.

İŞLETMELER İHTİYAÇ DUYDUKLARI TEKNOLOJİYİ DENEYİMLEYEREK ÖĞRENECEK

Gaziantep Model Fabrika, sanayi işletmelerine dönüşümün üç evresi olan yalın üretim, dijitalleşme ve ileri analitiği üretim hattında birebir deneyimleyerek öğrenme fırsatı sunuyor.

Bu yapı, özellikle KOBİ’lerin verimlilik artışı, rekabet gücü kazanımı ve sürdürülebilir üretim için ihtiyaç duyduğu teknoloji adaptasyonunu hızlandırmayı amaçlıyor. Gaziantep ve bölgedeki tüm işletmelerin iş problemlerini getirerek merkezde bulunan yerleşik Vodafone teknoloji uzmanları ile ihtiyaçlarına özel çözümler bulmaları hedefleniyor.