WCF'den Rifat Hisarcıklıoğlu ile yola devam kararı

AA

150 ülkedeki Ticaret ve Sanayi Odasının buluşma noktası Dünya Odalar Federasyonu (World Chamber Federation - WCF ) yeni dönem başkanını seçti.

2023'ten beri WCF Başkanlığı görevini yürüten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile yola devam kararı olan Federasyon'un yeni dönemi 1 Temmuz 2025'te başlayacak.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 2023’den beri sürdürdüğü Dünya Odalar Federasyonu Başkanlığı'na yeniden seçildi.

"DÜNYA EKONOMİSİ VE KÜRESEL TİCARET ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR"

Başkanlık oylamasında, WCF bünyesindeki 150 ülkenin Ticaret ve Sanayi Odası'ndan güven mesajı alan, yeni dönem görevi 1 Temmuz 2025 tarihinde başlayarak 3 yıl devam edecek Hisarcıklıoğlu, kendisine destek verenlere teşekkürlerini sunarken şu ifadeleri kullandı:

Dünya ekonomisi ve küresel ticaret sistemi zor bir dönemden geçiyor. Korumacılığın arttığı, ticaret-tarife savaşlarının başladığı bir dönemde, küresel düzeyde serbest ve adil ticaretin ana savunucusu olan WCF gibi kurumlara büyük görev düşmekte. WCF Başkanlığım döneminde kurumun ana önceliği kurallara dayalı serbest ve adil ticareti desteklemek olacak.

150 ÜYE ÜLKE

Merkezi Paris’te olan WCF, küresel düzeyde Odaların etkileşiminin ve işbirliklerinin artırılması için kurulan, 150 ülkeden Oda ve Oda Birlikleri'nin yer aldığı küresel bir forum konumunda. Dünya genelindeki Odalar arasındaki bağlantıları güçlendirmeyi, işbirliklerini artırmayı hedefleyen WCF, en iyi uygulamaların paylaşılması yoluyla Odaların performanslarını geliştirmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.