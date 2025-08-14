Yabancılar, geçen hafta 77,9 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 8 Ağustos haftasına ait "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" paylaşıldı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku 33 milyar 988,8 milyon dolara yükseldi.

Yurt dışında yerleşik kişiler yani yabancılar, 8 Ağustos haftasında net 77,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 8,1 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı alırken, 417 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

HİSSE SENEDİ STOKU

Yurt dışında yerleşik kişilerin 1 Ağustos haftasında 33 milyar 267 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 8 Ağustos haftasında 33 milyar 988,8 milyon dolara yükseldi.

DİBS STOKU

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 14 milyar 284,2 milyon dolardan 14 milyar 6,1 milyon dolara geriledi. ÖST stokları ise 836,9 milyon dolardan 843,6 milyon dolara çıktı.

Hisse senedi: Bir şirkete ortak olma payını temsil eden kıymetler.

DİBS: Devlet İç Borçlanma Senetleri. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın iç piyasadan borçlanmak için çıkardığı, vadesi ve faizi olan menkul kıymetler (tahvil/bono).

ÖST: Genel Yönetim Dışındaki Sektör borçlanma araçları. Bankalar, şirketler veya finans kuruluşlarının ihraç ettiği, vadesi ve faizi olan menkul kıymetler.