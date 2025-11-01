Yapay zeka etkisi: Büyük şirketler, onbinlerce çalışanını işten çıkarıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekonomik belirsizliklere rağmen yapay zeka yatırımlarını artıran küresel şirketler, verimlilik hedefleri doğrultusunda kurumsal kadrolarını küçültmeye başladı.

Artan maliyetler, zayıf büyüme beklentisi ve durgun tüketici talebi, birçok firmanın yeniden yapılanma sürecini hızlandırıyor.

Yapay zeka destekli otomasyon, iş süreçlerini kökten dönüştürürken özellikle beyaz yakalı çalışanlar için iş bulmayı zorlaştırıyor. Buna karşın mavi yakalı ve teknik mesleklerde hâlâ istihdam açıkları bulunuyor.

ONBİNLERCE KİŞİYİ ETKİLEYEN KÜRESEL DALGA

Son haftalarda perakende, teknoloji, gıda ve lojistik sektörlerinde binlerce kişiyi kapsayan işten çıkarma kararları açıklandı.

Yalnızca Ekim ayında, ABD’de 25 binden, Avrupa’da ise 20 binden fazla çalışanı etkileyen toplu işten çıkarma duyuruları yapıldı.

İstihdam azaltanlar arasında Amazon, UPS, Intel, Nestle, Microsoft, Accenture, Target ve Meta gibi dünya devleri bulunuyor.

UPS'TEN 48 BİN KİŞİLİK TASARRUF HAMLESİ

ABD merkezli nakliye şirketi UPS, 2025’in üçüncü çeyrek bilançosunda operasyonel iş gücünü 34 bin kişi azalttığını duyurdu.

Yönetim kademelerinde yapılan yeniden yapılanma kapsamında 14 bin kişi daha işten çıkarılırken, şirket yıl genelinde toplam 48 bin çalışanın işine son verdi.

UPS, “daha yalın, verimli ve piyasa dinamiklerine hızlı uyum sağlayan” bir model hedeflediğini açıkladı.

AMAZON 14 BİN KURUMSAL POZİSYONU KALDIRIYOR

Teknoloji devi Amazon, organizasyonel değişiklik kapsamında yaklaşık 14 bin kurumsal pozisyonu kapatacağını duyurdu.

Şirket, yapay zekanın iş süreçlerini dönüştürdüğüne dikkat çekerek “daha az katmanlı, daha hızlı karar alabilen bir yapı” hedeflediğini belirtti.

INTEL'DEN 24 BİN KİŞİLİK KÜRESEL KISINTI

ABD’li çip üreticisi Intel, yıl sonuna kadar 24 bin çalışanın işten çıkarılacağını ve Almanya, Polonya ve Kosta Rika’daki bazı projelerin iptal edildiğini açıkladı.

Şirket, üretim kapasitesini talebe göre yeniden şekillendireceğini bildirdi.

NESTLE'DEN 16 BİN KİŞİLİK KÜRESEL AZALTMA PLANI

İsviçre merkezli Nestle, maliyet azaltma programı çerçevesinde iki yıl içinde 16 bin çalışanıyla yollarını ayırmayı planlıyor.

İşten çıkarılacakların 12 bininin beyaz yakalı, 4 bininin ise üretim ve tedarik zinciri çalışanlarından oluşacağı açıklandı.

CACENTURE VE NOVO NORDİSK DE KADROLARINI ADARLTIYOR

İrlanda merkezli danışmanlık devi Accenture, yapay zekanın hızla entegre edilmesi ve talep daralması nedeniyle 11 binden fazla çalışanın işten çıkarılacağı yeniden yapılanma süreci başlattı.

Danimarkalı ilaç şirketi Novo Nordisk ise yeniden yapılanma kapsamında 9 bin kişiyi işten çıkaracak. Bu kişilerin 5 bininin Danimarka’daki merkezde görev yaptığı belirtildi.

GM, 1700 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARDI

ABD’li otomotiv devi General Motors (GM), Michigan ve Ohio’daki tesislerinde 1700’den fazla çalışanı işten çıkardı.

Şirket, kararın gerekçesi olarak elektrikli araç pazarındaki yavaşlamayı gösterdi.

MEDYA VE TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDE DE KÜÇÜLME

Paramount ve Skydance birleşmesinin ardından yaklaşık 2 bin kişilik işten çıkarma planı başlattı.

Microsoft çalışanlarının yüzde 4’ünü, yani yaklaşık 9 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Ayrıca PwC son 12 ayda 5 bin 600, Salesforce ise 4 bin çalışanla yollarını ayırdı.

Salesforce CEO’su Marc Benioff, “Yapay zekayla birlikte artık daha az çalışana ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE İLK BÜYÜK KESİNTİ TARGET'TAN

ABD’li perakende zinciri Target, 10 yıl aradan sonra ilk kez büyük bir küçülmeye giderek 1800 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Market zinciri Kroger de ağustos ayında 1000 kurumsal çalışanın işine son vereceğini bildirdi.

YARI İLETKEN VE SOSYAL MEDYA DEVLERİ DE ETKİLENDİ

Yarı iletken ekipman üreticisi Applied Materials, çalışanlarının yüzde 4’ünden azını işten çıkaracağını açıkladı.

Şirket CEO’su Gary Dickerson, “Otomasyon ve dijitalleşme iş gücü gereksinimlerini yeniden tanımlıyor” ifadelerini kullandı.

Meta da yapay zeka biriminde yaklaşık 600 çalışanla yollarını ayırma kararı aldı.

FED: "İSTİHDAMDAKİ DEĞİŞİMİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

ABD Merkez Bankası (Fed), istihdam piyasasındaki aşağı yönlü risklere dikkat çekerek yılın ikinci faiz indirimini gerçekleştirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell, birçok şirketin yapay zekayı gerekçe göstererek işe alımları durdurduğunu ya da işten çıkarmalara yöneldiğini söyledi.

Powell, “Bu durumun istihdam verilerine yansıması zaman alacak, ancak gelişmeleri dikkatle izliyoruz.” dedi.