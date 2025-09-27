Yapay zeka ile e-ticaret hızlı yükseldi

E-ticaret hacmi artarken, SEO dinamikleri de hızla değişti.

Arama motorlarında yapay zeka destekli sonuçlar, geleneksel SEO yaklaşımlarını zorladı.

Kullanıcı deneyimi, teknik yeterlilik ve içerik kalitesi, hiç olmadığı kadar önem kazandı.

E-TİCARET YÜZDE 18 ARTTI

TÜİK'in 2025 yılı Temmuz ayı verilerine göre, e-ticaret hacmi geçen yıla oranla yüzde 18 artış gösterdi.

Aynı dönemde, Google arama sonuçlarında yapay zeka özetleri kullanıcı davranışlarını kökten değiştirdi.

Semrush verilerine göre, ABD’deki aramaların yüzde 13’ünde AI özetleri görülürken, sıfır tıklama oranları bazı ürün kategorilerinde yüzde 70’e yaklaştı. Bu trend, Türkiye’deki dijital pazarlamacılar için de kritik uyarılar içeriyor.

Uzmanlar, "SEO artık sadece Google için değil, kullanıcı yolculuğu için optimize edilmelidir. Yapay zeka destekli sonuçlar, bilgiye ulaşımı hızlandırırken, markaların görünürlüğünü azaltabiliyor. Bu yeni dönemde kalite, otorite ve deneyim kazandıran içerikler en büyük farkı yaratacaktır." diyor.

"ALGORİTMALAR DEĞİŞTİ, SEO BAKIŞI DA DEĞİŞMELİ"

Search Engine Land ve Semrush tarafından yayınlanan 2025 analizlerine göre, Google’ın yeni yapay zeka destekli yapısı, klasik SEO anlayışını kökten değiştirdi. Özellikle bilgi odaklı sorgularda, kullanıcılar herhangi bir bağlantıya tıklamadan arama sonuçlarından ayrılabiliyor. Bu durum, yüzeysel içeriklerin etkisini azaltırken, teknik SEO’nun yanında kullanıcı niyeti odaklı içerik stratejilerini öne çıkarıyor.

SEKTÖRDEKİ YAPAY ZEKA DEVRİMİ REKABETİ ARTIRDI

2025 itibariyle SEO çalışmaları, yalnızca arama motorlarında değil, aynı zamanda sosyal platformlarda da yürütülmeye başladı. Google’ın "Perspectives" özelliği ile sosyal medya içeriklerinin SERP’te daha fazla yer bulması, markaları çok formatlı içerik üretmeye yöneltti. Z kuşağının bilgi arama davranışları değişirken, video ve UGC içerikler giderek daha değerli hale geldi.