Yapay zeka şirketlerinin hisseleri ilk çeyrekte düştü

AA

Çağımız yapay zeka çağı ve bu alanda kurulan şirketlerin büyük hedefleri var.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticaret söylemleri, yapay zeka hisselerinin Birinci çeyrekte düşüş yaşadığını ortaya koydu.

Meta, Microsoft, Apple, Oracle, Alphabet, Nvidia ve Tesla, bu şirketlerin arasında yer aldı.

Dünyanın en büyük 10 yapay zeka (YZ) şirketinden 8'inin hisseleri, makroekonomik gelişmelerin etkisiyle yılın ilk çeyreğinde düşüş yaşadı.

APPLE BAŞI ÇEKİYOR

Dünyanın en değerli yapay zeka şirketleri arasında 3,27 trilyon dolarlık değerle Apple başı çekerken, onu 2,8 trilyon dolarlık değerle Microsoft, 2,68 trilyon dolarlık değerle Nvidia, 1,9 trilyon dolarlık değerle Alphabet (Google), 1,5 trilyon dolarlık değerle Meta Platforms, 848 milyar dolarlık değerle Tesla, 395 milyar dolarlık değerle Oracle, 226 milyar dolarlık değerle IBM ve 201 milyar dolarlık değerle Palantir takip etti.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ÖN PLANA ÇIKTI

Yüksek faiz oranı tahminleri, özgür ve açık kaynaklı Çin yapay zekasının yükselişiyle yapay zeka sektöründeki rekabet endişeleri ve ticarete ilişkin belirsizlikler nedeniyle Nasdaq 100 endeksi ve yapay zeka firmaları yılın ilk çeyreğinde dalgalı bir seyir izlerken, faiz indirimi beklentileri ön plana çıktı ve teknoloji hisselerine baskı uyguladı.

Palantir ve IBM hisseleri sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 11 yükselirken, Meta Platforms yüzde 1,5, Microsoft yüzde10, Apple yüzde13, Oracle yüzde15, Alphabet yüzde18, Nvidia yüzde 18, Tesla ise yüzde35 değer kaybetti.

Geçtiğimiz yıl güçlü bilançolar, yavaşlayan enflasyon tahminleri ve teknoloji yatırımlarıyla Nasdaq 100 endeksinin yükselişine rağmen son dönemdeki gelişmeler büyümeyi olumsuz etkiledi.

YILIN EN SERT GÜNLÜK DÜŞÜŞ

Çinli DeepSeek AI da yapay zeka pazarında şok etkisi yaratırken, sektör lideri firmaların pazar payı kaybedebileceği endişesini doğurdu ve sonuç olarak Nasdaq 100'de yılın en sert günlük düşüşü yaşandı.

Trump'ın kapsamlı tarifeleri küresel büyüme endişelerini yüksek tutarken, Fed'in temkinli duruşu risk iştahını azaltarak endeksteki yükseliş momentumunu daha da sınırladı.

Berenberg Kıdemli Ekonomisti Felix Schmidt, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, geçen yıl Nasdaq 100'de yapay zekanın önemli bir rol oynadığını ancak yükselişlerin yalnızca yapay zekaya bağlanamayacağını, ABD'de enflasyonun giderek düşmesi ve Trump'ın ikinci kez seçilmesinin birçok kazanımı beraberinde getirdiğini, piyasaların Trump'ın zaferinin ardından vergi indirimleri ve düzenlemelerin gevşetilmesi beklentisi içinde olduğunu söyledi.

"PİYASADAKİ COŞKU GERİDE KALDI"

Schmidt, Trump'ın gümrük vergilerine gelen tepkilerin bu kazanımları ve piyasadaki coşkuyu gölgede bıraktığını kaydetti.

Schmidt, ticaretteki mevcut korumacılığın daha fazla belirsizlik yarattığı ve yenilenen enflasyona yol açabileceği konusunda uyardı, bu da Fed'in faiz oranlarını artırmasına yol açabilir. Trump'ın bu yaklaşımdan vazgeçmesi gerektiğini ve bunun hisse senedi piyasaları için olumlu olacağını ekledi.