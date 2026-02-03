Yapay zekâ ve bilişim kampı ile kadın mühendisler geleceğe hazırlanıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Huawei Cloud iş birliğinde düzenlenen “Yapay Zekâ ve Bilişim Kampı”, Türkiye’nin dört bir yanından seçilen 100 başarılı kadın mühendislik öğrencisini Muğla’da buluşturdu.

Kamp kapsamında katılımcılara yapay zekâ ve bulut teknolojileri alanında yoğun ve uygulamalı eğitim verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Huawei Cloud’un iş birliğinde hayata geçirilen “Yapay Zekâ ve Bilişim Kampı”, 26-30 Ocak tarihleri arasında Muğla’da gerçekleştirildi. Türkiye genelinden 5 bini aşkın başvuru arasından seçilen 100 başarılı kadın mühendislik öğrencisi, yapay zekâ ve bulut teknolojileri odaklı kapsamlı bir eğitim programını tamamladı.

Program, genç kadın yeteneklerin teknoloji alanındaki teknik becerilerini geliştirmeyi ve Türkiye’deki yapay zekâ ekosistemine sağladıkları katkıyı görünür kılmayı hedefledi.

YAPAY ZEKA VE BULUT TEKNOLOJİLERİNDE UYGULAMALI EĞİTİM

Kamp süresince katılımcılar, Huawei Cloud altyapısı üzerinde bulut çözümleri, makine öğrenmesi ve derin öğrenme gibi kritik alanlarda uygulamalı eğitimler aldı.

Teknik içerikler, katılımcıların bilgi seviyelerine göre özel olarak hazırlanırken, öğrenciler kendi bulut tabanlı projelerini geliştirme imkânı buldu.

“GENÇ YETENEKLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Eğitim programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan T.C. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, gençlerin teknoloji alanındaki yetkinliklerini artırmaya büyük önem verdiklerini belirterek şunları söyledi:

5 binin üzerinde başvuru arasından seçilen 100 başarılı kadın mühendis adayımızın burada ortaya koyduğu vizyon, ülkemizin teknoloji üretim potansiyelinin en somut göstergesidir. Huawei Cloud ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, gençlerimizin teorik bilgilerini pratikle birleştirmelerine imkân tanıdı. Genç yeteneklerimizin kariyer yolculuklarında yanlarında olmaya devam edeceğiz.

“YEREL YAPAY ZEKÂ ALTYAPISINA YATIRIM”

Huawei Cloud Türkiye Ülke Müdürü Ray Rui ise Türkiye’deki dijital dönüşüm hedeflerine katkı sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

Rui, “Türkiye’de yerel yapay zekâ kaynaklarımızı devreye alarak daha hızlı, güvenli ve ölçeklenebilir bir bulut altyapısı sunuyoruz. Bu yatırımla veri egemenliğini desteklerken, yerel teknoloji ekosisteminin gelişimine de doğrudan katkı sağlıyoruz. Bugün burada eğitim alan genç mühendislerimiz, yarının dijital dünyasını inşa edecek.” dedi.

KARİYER ODAKLI DESTEKLER DE SUNULDU

Eğitim programı; Huawei Bulut Mühendisliği ve Geliştirici Ekosistemi Lideri Türker Yasin Yazkan, Huawei Geliştirici İlişkiler Müdürü Kübra Bilgiç ve Bulut Çözümleri Mühendisi Sefa Bilicier tarafından yürütüldü. Kamp kapsamında teknik eğitimlerin yanı sıra simülasyon çalışmaları ve teknik CV hazırlama seansları da düzenlenerek katılımcıların kariyer gelişimine destek sağlandı.