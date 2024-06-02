Mayıs enflasyonu yarın açıklanacak: Beklentileri sıraladık TÜİK'in yarın açıklayacağı TÜFE verisinin, enflasyonun düşmeden önce çıkacağı en tepe nokta olması bekleniyor. Açıklanacak rakam, şu ana kadar belirlenen 18,72'lik enflasyon farkına eklenecek.

ensonhaber.com

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda yıllık yüzde 69,80, aylık ise yüzde 3,18 artış kaydetmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da mayıs ayı enflasyon verisini açıklayacak.

Türkiye'nin enflasyonun düşmeye başlamadan önce mayıs ayında baz etkisiyle zirveye ulaşması bekleniyor.

Haziran ayı ile birlikte ise enflasyonun yıllık düzeyde düşeceği hesaplanıyor.

Maaş enflasyon farkına eklenecek

Geçtiğimiz ay açıklanan nisan ayı enflasyonuyla birlikte emekliler şimdiden yüzde 18,72'lik zammı haketmişti. Yarın açıklanacak veri, memur ve emeklilerin 6 aylık maaş zammı farkında önemli rol oynayacak.

İstanbul'un enflasyonu

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı verilere göre, İstanbul’da Mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 3,59 olurken yıllık bazda yüzde 82,20 oldu.

Aylık yüzde 3,04 artış beklentisi

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 3,04 artacağını tahmin ediyor.

Yıllık enflasyonun yüzde 74,89 olacağı beklentisi

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 69,80 olan yıllık enflasyonun yüzde 74,89'a çıkacağı öngörülüyor.

Mehmet Şimşek'in açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun 2024 sonunda yüzde 36'ya, 2026'da ise tek haneli seviyelere düşürmeyi hedeflediklerini söyledi. Bakan Şimşek, son açıklamasında enflasyonun eylülde 40’lı rakamları görebileceğini de dile getirdi.

OVP'nin enflasyon hedefi

Orta Vadeli Program'da (OVP) 2024 için enflasyon tahmini yüzde 33, 2025 için yüzde 15,2; 2026 içinse yüzde 8,5 oldu.

Enflasyonda nihai hedef ise düşük tek hanelere gerilemesi ve yüzde 5'e düşmesi.

TCMB piyasa katılımcılarının beklentileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) katılımcıların mayıs ayında, cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,16 iken, bu anket döneminde yüzde 43,64 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 35,17 iken, bu anket döneminde yüzde 33,21 oldu ve 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,05 ve yüzde 21,33 olarak gerçekleşti.