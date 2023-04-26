'Yarısı Bizden' kentsel dönüşüm kampanyasına katılım ve ödeme süreci İstanbulluların depreme dayanıklı konutlara geçebilmesi için gündeme gelen "Yarısı Bizden" kampanyasına başvurular bugün başladı. Kampanyanın tutarı, devlet tarafından karşılanacak kısmı ve müraacat aşamalarını sizin için derledik.

ensonhaber.com

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 800 bindin fazla bina hasar aldı ve 50 binin üzerinde insan hayatını kaybetti.

İstanbul depreminin daha yıkıcı sonuçlara neden olmaması için kentsel dönüşümü sağlayan "Yarısı Bizden" kampanyası ile tedbir alındı.

Kampanyayı Ramazan Bayramı'nın ilk günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaştı. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise kampanyanın detaylarını paylaştı.

Bakan Kurum, bugün de “İstanbul’da Yüzyılın Dönüşümü başlıyor.” diyerek, "Yarısı Bizden" kampanyasının bugün başladığına şöyle işaret etti:

Güvenli konutlar için Yarısı Bizden kampanyamıza bugünden itibaren 29 Mayıs’a kadar başvuru yapabilirsiniz. Herkesin İstanbul’unu birlikte dönüştürelim.

Bakan Kurum kampanyayla ilgili merak edilen her bilginin http://yarisibizden.gov.tr adresinden alınacağını da duyurdu.

Başvuru tarihleri

Bugün itibarıyla kampanyaya başvurular başladı. İstanbul'da evi olan ya da bu evde hissesi olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurularını bugünden ( 26 Nisan 2023) 29 Mayıs 2023 tarihine kadar yapabilecek.

5 adımda kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyası

Kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyasında, başvuruların bugün itibarıyla başlamasıyla birlikte, başvuruların nasıl yapılacağı merak ediliyor.

Kampanyayla birlikte 2 tip ev için uygun şartlarda kredi imkanı sunuluyor.

İşte kredi için vade, taksit ve örnek ödeme planı şu şekilde:

100 METREKARE 2+1 DAİRELERDE 750 BİN TL

100 metrekare 2+1 daire

750 bin TL devletten

Kalan tutara

Yüzde 10 peşinat

5 bin 625 TL’den başlayan taksitle 10 yıl vade

120 METREKARE 3+1 DAİRELERDE 900 BİN TL

120 metrekare 3+1 daire

900 bin TL devletten

Kalan tutara

Yüzde 10 peşinat

6 bin 750 TL’den başlayan taksitle 10 yıl vade

Krediye başvuru için

Başvuruların bugün itibarıyla başlamasının ardından, başvuru adımları ayrıntısıyla açıklandı. İşte başvuru için bilinmesi gerekenler:

1. ADIM / Mülk sahibi 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden başvuru yapacak.

2. ADIM /Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.

3. ADIM / Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.

4. ADIM / Ruhsat alma süreci başlayacak.

5. ADIM / Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 TL taşınma ve aylık 5 bin 250 TL kira yardımı yapılacak.

Kayıt işlemi aşamaları neler?

Konut sahipleri e-Devlet üzerinden kentsel dönüşüm kayıt işlemlerini sıralasıyla şu şekilde takip edecek:

1. AŞAMA

Bilgilendirme metninin okunması ve kabul edilmesi ișlemi.

2. AŞAMA

Tapu bilgilerinin eksiksiz doldurulması.

3. AŞAMA

İletișim bilgilerinin ve yapının fotoğraflarının sisteme yüklenmesi.

4. AŞAMA

İșlemin kaydedilmesi.