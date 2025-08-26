Yavuz Sultan Selim Köprüsü'den 70 milyar lira tasarruf sağlandı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü hizmete açılalı 9 yıl oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile bu süreçte zamandan ve akaryakıttan elde edilen tasarrufu 70 milyar lira olarak açıkladı.

Bakan Uraloğlu, köprünün aynı zamanda çevreye zararlı 123 bin ton karbon emisyonunu azalttığını belirtti.

Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışının 9. yıl dönümüne ilişkin açıklama yaptı.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ, 26 AĞUSTOS 2016 'DA AÇILDI

Köprünün 26 Ağustos 2016'da hizmete açıldığını belirten Uraloğlu, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda zamandan 68 milyar lira, akaryakıttan ise 2 milyar lira olmak üzere toplam 70 milyar lira tasarruf sağladık. Çevreye zararlı karbon emisyonunu 123 bin ton azalttık." bilgisini verdi.

SARIYER İLE BEYKOZ ARASINDA

Uraloğlu, İstanbul Avrupa Yakası'nda Sarıyer ile Anadolu Yakası'nda Beykoz arasında konumlanan köprünün, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında inşa edildiğini bildirdi.

"KULENİN YÜKSEKLİĞİ 330 METRE"

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ileri teknoloji ve uzmanlığı bir araya getirdiğine işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti: