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Yeni asgari ücret belli oldu! İşverene verilecek ücret desteği 700 TL'ye çıkarıldı

Yeni asgari ücret belli oldu! İşverene verilecek ücret desteği 700 TL'ye çıkarıldı 2024 için verilecek asgari ücret rakamı netleşirken gözler, işverene olan maaliyete ve yine işverene verilecek desteğe çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, küçük işletmelere asgari ücret desteğinin 500TL'den 700 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.