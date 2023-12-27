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2024 yılında geçerli olacak asgari ücret belli oldu...
Milyonların günlerdir beklediği asgari ücreti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu oluşturan üyeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Görüşme sonrası kameraların karşısına geçen Bakan Işıkhan, ücreti duyurdu.
Bakan Işıkhan 2024 yılı asgari ücret miktarını 17 bin 2 TL olarak belirlediklerini söyledi.
Asgari ücretin işçilere verilecek olan "ücreti" dışında ise işverene verilen destek de öne çıkıyor..
İşverene asgari ücret desteği: 700 TL
Daha önce bir işçi başına 500 lira verilen asgari ücret desteği, bu yıl için 700 liraya çıkartıldı.
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