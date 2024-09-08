Yeni emekli ve memur maaşları 3 Ocak'ta belli olacak Memur ve emeklilerin maaşları ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez belirleniyor. 2025'te verilecek maaşların belirleneceği tarih ise 2024 Aralık enflasyonunun açıklanacağı tarih olan 3 Ocak'ı işaret ediyor.

Özel Haber

Selimhan Güzeler / Muhabir

Ocak-temmuz ayları arasında ödenecek maaş zamları ile ilgili hesaplamalar bu yıl çok erken başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) TÜİK, 2024 Aralık enflasyonun açıkladığında memur ve memur emeklileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de maaşları netleşmiş olacak.

Memur ve ekmeklilerinin maaşını toplu iş sözleşmesinde belirtilen zam oranı kadar bu oranın 6 aylık enflasyonu geçmesi de belirliyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zam oranında ise sadece enflasyon farkı baz alınıyor.

ZAM ORANLARI 3 OCAK'TA NETLEŞECEK

TÜİK, Aralık ayı enflasyonunu 3 Ocak 2025'te açıklayacak.

Son yıllarda hızlı yükselen enflasyonun alım gücünü düşürmesi ile birlikte bu maaşlara refah payları getirilmişti. Yeni 6 aylık önemde de bu uygulamanın devam edip etmeyeceğini Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) değişim belirleyecek.

YÜZDE 5,78 ZAM GARANTİ EDİLDİ

SSK ve Bağ-Kur için şu ana kadar temmuz ve ağustos aylarında açıklanan enflasyon farkı yüzde 5,78 olarak açıklandı.

Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşmeden kaynaklanan şarta göre, ocak ayında 6 aylık dönem için enflasyon farkının yüzde 10’u aşması gerekiyor.

YIL SONUNDA ENFLASYON YÜZDE 38 OLURSA

Şu anda açıklanan raporlar ışığında eğer yıl sonunda enflasyon yüzde 38 gelecekse ikinci 6 aylık enflasyon farkının yüzde 10,64 olma beklentisi hakim.

Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerine aynen yansıtılacakken, memurlar için ise zam oranının yüzde 6,62 seviyesinde olması bekleniyor.

YIL SONUNDA ENFLASYON YÜZDE 42 OLURSA

Şu anda açıklanan raporlar ışığında eğen yıl sonunda enflasyon yüzde 38 gelecekse de ikinci 6 aylık enflasyon farkının yüzde 13,84 olma beklentisi hakim.

Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerine aynen yansıtılacakken, memurlar için ise zam oranının yüzde 9,70 seviyesinde olması bekleniyor.