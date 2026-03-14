Yeni İpek Yolu’nda Gölbaşı’nda atılan dev adım

Girişimci Türk ve Özbekistan Harezm Vilayeti temsilcileri, kapsamlı bir iş birliğinin temellerini atmak üzere Ankara Gölbaşı’ndaki Girişimci Türk merkezinde bir araya geldi.

Kurulacak stratejik köprü ile 5 binden fazla Türk yatırımcının rotası, Orta Asya’nın yükselen değeri Harezm’e çevriliyor.

Küresel ticaretin yeni merkezlerinden biri haline gelen Özbekistan ile Türkiye arasındaki ekonomik bağlar, yerel bazda kurulan stratejik ortaklıklarla derinleşiyor. Bu kapsamda Girişimci Türk ile Özbekistan’ın stratejik bölgesi Harezm arasında, bölgeye nitelikli Türk yatırımlarını çekmeyi hedefleyen kapsamlı bir iş birliği modeli için kritik zirve Ankara Gölbaşı’nda, Girişimci Türk merkezinde gerçekleştirildi.

KRİTİK ZİRVEDE ÜST DÜZEY KATILIM

Stratejik iş birliği imkanlarının değerlendirildiği toplantıya Harezm bölgesini temsilen; Harezm Bölgesi Yatırım, Sanayi ve Ticaret İdaresi Baş Uzmanı Otabek Shamuratov ile Urgenç Şehri Yatırım ve Dış Ticaretten Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Boburbek Alimov katılarak bölgenin sunduğu devlet teşviklerini ve stratejik projeleri aktardı.

Girişimci Türk heyetinde ise Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Özdemir, Satış, Pazarlama ve Medya Genel Müdürü Barış Koçak, Ajans Genel Müdürü Hakan Soysal ve Medya Sorumlusu Mahmud Emre Dan yer alarak projenin operasyonel, finansal ve tanıtım ayaklarını detaylandırdı.

“HAREZM’DE FİZİKSEL BİR EKOSİSTEM OLUŞTURARAK KALICI BİR DEĞER YARATMAYI HEDEFLİYORUZ"

Girişimci Türk Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Özdemir, iş birliğinin vizyonunu şu sözlerle özetledi:

Türkiye’de başarıyla uyguladığımız girişimcilik akademisi modelini sadece yatırım getiren bir sistem olarak değil, Harezm’de fiziksel bir ekosisteme dönüştürerek kalıcı bir değer yaratmayı hedefliyoruz.

YATIRIMCILAR İÇİN NEDEN BİR FIRSAT KAPISI?

Harezm, stratejik konumu ve lojistik avantajlarının yanı sıra tarım, sanayi ve turizm alanında devasa teşvik paketleri sunuyor. 2025 yılı itibarıyla Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolara yaklaşması ve bölgede halihazırda 1.900 Türk şirketinin bulunması, yeni yatırımcılar için güvenli bir liman niteliği taşıyor.

PLANLANAN İŞ BİRLİĞİ NELERİ KAPSIYOR?

Doğrudan Yatırımcı Entegrasyonu: Girişimci Türk ağındaki 5 binden fazla yatırımcıya özel Harezm bilgilendirme seansları.

Dijital Yatırım Portalı: Bölgedeki arsa, fabrika ve teşvik bilgilerine anlık erişim.

B2B Zirveleri: İstanbul’da gerçekleşecek fiziki buluşmalarla Özbek ve Türk iş insanlarının doğrudan temas kurması.

Hukuki ve Mali Rehberlik: Yatırımın her aşamasında profesyonel danışmanlık desteği.

Bu stratejik niyet birliğinin, Harezm’in yükselen ekonomik gücünden pay almak isteyen vizyoner Türk girişimcileri için bir dönüm noktası olması gerektiğinin altını çizen Barış Koçak, “Kurulacak bu devasa ağın bir parçası olmak isteyen yatırımcıların şimdiden ön talep süreçleri için hazırlıklı olmalarını öneriyoruz.” dedi.