Yeni kanun teklifinde, vergi memurlarına 3 yıl yasağı geliyor

Haber Merkezi

AK Parti tarafından hazırlanarak TBMM’ye sunulan 19 maddelik "Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin birçok yasal düzenlemeyi yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

Hazırlanan yeni kanun teklifine göre, vergi memurları görevden ayrıldıktan sonraki 3 yıl boyunca vergilere ilişkin iş kollarında çalışamayacak.

VERGİ MEMURLARININ 3 YIL YAPAMAYACAKLARI İŞLER

Görevden ayrılma veya emeklilik yoluyla kamu ile ilişiği kesilen vergi uzmanları; vergi mükelleflerinin veya ortaklarının yanında çalışamayacak. Ayrıca bu memurlar, serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir olarak da hizmet sunamayacak.

Yine bu mükelleflerinin veya ortaklarının denetimindeki iş yerlerinde, sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu kurumlarda da herhangi bir görev veya iş alamayacak.

KANUN TEKLİFİNİN AMACI

Düzenleme vergi mükelleflerine karşı vergi memurlarının iltimas ve ayrıcalık göstermesini engelleyecek.

Düzenlemeyle kamuda vergi alanında yetkili olanların görevlerini yaparken vergi mükelleflerine karşı tarafsız olmaları sağlanacak.

Bu kanun teklifi vergi incelemesinde usulsüzlüğün engellenmesi, mükellefe tarafsızlık ilkesiyle yaklaşılması için hazırlandı.

VERGİ MEMURLARI, GÖREVDEN AYRILIP YA DA EMEKLİ OLDUKLARINDA 3 YIL AYNI İŞİ YAPAMAYACAK

Teklifle, vergi memurları görevden ayrıldıktan sonraki 3 yıl boyunca vergilere ilişkin iş kollarında çalışmayacak. Bu süre boyunca serbest muhasebeci veya mali müşavir olarak hizmet sunamayacak.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Söz konusu düzenleme daha önce Kanun Hükmünde Kararname ile getirilmiş olmasına karşın Anayasa Mahkemesi tarafından yasa ile yapılması için iptal edilmişti.

BTK ATAMALARI

Öte yandan teklifle, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Kuruluşuna İlişkin Kanun'da da değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyelerinin atama şartları düzenlenecek.

SİYASİ PARTİ İLE İLİŞKİLİ OLUNMAYACAK

Kurul üyelerinin Devlet Memurları Kanunu'ndaki şartları taşımaları ve herhangi bir siyasi partinin yönetim ve denetim organlarında görev almamış veya bu görevlerinden ayrılmış olmaları gerekecek.

Kamu İhale Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle de Kamu İhale Kurumu'nda görev yapacak üyelerin, geçmişte ve halen bir siyasi parti ile aday gösterilme dahil üyelik ve görev alma ilişkilerinin bulunmaması gerekecek.