Yeni Orta Vadeli Program yarın açıklanacak Yeni OVP'de hedefin, enflasyonu düşürmek, büyüme ve istihdamı koruyarak kalıcı sosyal refahı artırmak olacağı bekleniyor.

Haber Merkezi

Yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) ile birlikte 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ı (OVP) sabah saatlerinde kamuoyu ile paylaşacak.

2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da hedef, enflasyonu düşürmek, büyüme ve istihdamı koruyarak kalıcı sosyal refahı artırmak.

YARIN AÇIKLANIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde, 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın yarın açıklanacağını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Hatice Karahan da Reuters'e yaptığı açıklamada toplantının yarın saat 09.90 olduğunu belirtti.

ÜÇ TEMEL GÜNCELLEME YAPILMASI BEKLENİYOR

Güncellenmiş OVP ile ilgili uzun bir süredir çalıştıklarını belirten Yılmaz, yarınki toplantı ile ilgili açıklamasında şu ifadelere kullandı: