Yeni Orta Vadeli Program yarın açıklanacak

Yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) ile birlikte 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ı (OVP) sabah saatlerinde kamuoyu ile paylaşacak.
2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da hedef, enflasyonu düşürmek, büyüme ve istihdamı koruyarak kalıcı sosyal refahı artırmak.
YARIN AÇIKLANIYOR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde, 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın yarın açıklanacağını duyurdu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Hatice Karahan da Reuters'e yaptığı açıklamada toplantının yarın saat 09.90 olduğunu belirtti.
ÜÇ TEMEL GÜNCELLEME YAPILMASI BEKLENİYOR
Güncellenmiş OVP ile ilgili uzun bir süredir çalıştıklarını belirten Yılmaz, yarınki toplantı ile ilgili açıklamasında şu ifadelere kullandı:
Üç temel güncelleme söz konusu. Makroekonomik değerler, büyümeden tutun milli gelire, ihracattan tutun turizme, makro rakamlarımızı güncellemiş olacağız. Enflasyon rakamları yine bunun içinde. Bütçe büyüklüklerimiz, bütçe açığımızın ne olacağı, harcamalarımız, gelirlerimiz bütün bu rakamlar Orta Vadeli Programımızda yer alacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış