Yeni torba kanun, üç ana başlıkta köklü değişiklik içeriyor

Hazine ve Maliye çevrelerinde bir süredir gündemde olan yeni torba kanun teklifinin, bu ay Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması bekleniyor.

Taslak aşamasındaki düzenleme, emlak vergisi, vergi incelemeleri ve enflasyon muhasebesine ilişkin üç kritik başlıkta köklü değişiklikler öngörüyor.

Hem vatandaşları hem işletmeleri yakından ilgilendiren düzenleme, emlak vergisinde rahatlama, vergi denetiminde daha güçlü bir denetim sistemi ve enflasyon muhasebesinde yeni bir takvim getirecek.

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

Emlak vergisinde getirilecek tavan sınırlaması vatandaşlara rahatlama sağlayacak. Vergi denetimlerinde yapılacak değişiklikler ise kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Enflasyon muhasebesine ilişkin kararın şekillenmesiyle birlikte, işletmelerin mali planlamasında da önemli bir belirsizlik ortadan kalkmış olacak.

ÜÇ ANA DEĞİŞİKLİK GÜNDEMDE

Henüz taslak aşamasında olan düzenleme, mali yapıda köklü değişiklikler getirecek üç ana başlıktan oluşuyor.

Emlak vergisi değerleme sistemi, vergi incelemeleri ve enflasyon muhasebesi konularında önemli yenilikler içeren bu paket, hem vatandaşları hem de işletmeleri yakından ilgilendiriyor.

EMLAK VERGİSİ DEĞER ARTIŞI

Paketin en önemli maddelerinden biri, son dönemde tartışma konusu olan emlak vergisi değerlemelerine üst sınır getirilmesi. Takdir komisyonlarının belirlediği yüksek arsa ve arazi bedelleri nedeniyle açılan yaklaşık 100 bin dava bulunurken, yeni düzenleme fahiş artışların önüne geçmeyi ve vatandaşın mağduriyetini azaltmayı hedefliyor.

Böylece geçmişte yaşanan fahiş artışların önüne geçilmesi ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi amaçlanıyor.

VERGİ İNCELEMELERİNDE SİSTEM DEĞİŞECEK

Vergi incelemelerine yönelik düzenleme ise sistemi tamamen yenileyecek. Standart vergi denetimleri ile vergi suçlarına ilişkin soruşturmalar birbirinden ayrılacak. Vergi Denetim Kurulu, sahte belge ve örgütlü vergi kaçakçılığı gibi suçlarla mücadelede Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki bazı soruşturma yöntemlerini de kullanarak daha hızlı ve etkin bir yapı kurmayı amaçlıyor.

Amaç, vergi kaçakçılığıyla mücadelede delil toplama ve denetim süreçlerini daha güçlü ve hızlı hale getirmek.

ENFLASYON MUHASEBESİ

Torba kanunun üçüncü başlığı enflasyon muhasebesiyle ilgili. Şirketlerin mali tablolarına uygulanan enflasyon düzeltmesinin üç yıl ertelenmesi planlanıyor. Uzmanlara göre bu erteleme ileride tamamen kaldırılabilir; doğacak belirsizliklerin ise Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.