Yeni yıl doğalgaz fiyatlarına ilişkin BOTAŞ'tan açıklama

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Yeni yıla girecek olamanın heyecanı sürerken yeni yıl doğalgaz fiyatları da merak konusu oldu..

Açıklama, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nden (BOTAŞ) geldi.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğalgazda toptan satış fiyatları için bir değişiklik yapılmadığı duyuruldu.

"DOĞALGAZ TOPTAN SATIŞ FİYATLARI, MÜMKÜN OLAN EN MAKUL SEVİYEDE BELİRLENMEKTE"

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kuruluşumuzun doğalgaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır.

"DOĞALGAZ TOPTAN SATIŞ FİYATLARINDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMAMIŞTIR"

Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olan Doğalgaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

"EN DÜŞÜK DOĞALGAZ FİYATI ÜLKEMİZDE UYGULANMAKTADIR"