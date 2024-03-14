Yeşil dönüşüm programıyla 2024'te 50 firma desteklenecek Yeşil Dönüşüm Programı, stratejik planına göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her yıl daha çok firma desteklenecek ve çıkılan çağrı sayıları artırılacak.

AA

Türkiye, ekonomisini teknolojiden güç alarak geliştirmeye kararlı. Bu doğrultuda da yüksek teknolojili ürün üreten şirketler desteklenerek sahaya daha çok sayıda ve daha güçlü katılım sağlanması amaçlanıyor.

Türkiye'de küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) yeşil dönüşümünü verimli şekilde gerçekleştirmelerine katkı sağlamak amacıyla uygulanan "Yeşil Dönüşüm Destek Programı"ndan yıl sonuna kadar 50 firmanın yararlandırılması hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı'na göre, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil dönüşümünü verimli şekilde gerçekleştirmelerine katkı amacıyla desteklenecek firma sayısı 2025'te 75'e, 2028'de 200'e çıkarılacak.

Desteğin hedefi:

Plan döneminde yürütülecek çalışmalarla verimlilik alanındaki uluslararası işbirliklerinin güçlendirilmesi, teknoloji odaklı, rekabetçi, sürdürülebilir, yerli ve milli bir sanayi yapısının oluşması, ekonominin verimlilik esaslarına katkı sağlayacak uygulama, politika ve stratejiler geliştirilmesi, bunların ülke düzeyinde uygulanmasının sağlanması hedefler arasında yer alıyor.

Yüksek teknolojili ürünlere yönelik çağrı programları artacak

Bu kapsamda, orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanında yerli üretim kabiliyetlerinin artırılmasına ve sanayide yeşil dönüşümün sağlanmasına yönelik destek programlarının artırılarak sürdürülmesi planlanıyor.

Çağrı sayısı artırılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın belirlediği orta-yüksek ve yüksek teknolojili öncelikli ürün listesindeki malzeme ve teçhizata ilişkin yatırımların desteklenmesine yönelik uygulanan "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı" kapsamında açılan çağrı sayısının da artırılması öngörülüyor.

Söz konusu listede yer alan ürünlerin AR-GE'sini yapmayı veya üretmeyi amaçlayan projeler için bu yıl itibarıyla 6 çağrı açılacak.

Bu sayının 2025'te 7, 2028'de 13'e yükseltilmesi planlanıyor.

Model fabrikaların sayısı yıl sonunda 12'ye ulaşacak

Ayrıca, Türkiye'de 8 olan yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezi (model fabrikalar) sayısının, yıl sonunda 12'ye ulaştırılması hedefleniyor.

Firma sayı

Bu fabrikalarda öğren-dönüş programları ve danışmanlık hizmetleri çerçevesinde hizmet alan firma sayının yıl sonunda 1.700 olması planlanırken sayının 2025'te 2 bin 50'yi, 2028'de 2 bin 800'ü bulması bekleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)