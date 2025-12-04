Yeşil Organize Sanayi Bölgesi sayısı 27'ye yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk Standartları Enstitüsü'nden (TSE) Yeşil OSB Belgesi alan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sayısı 27'ye ulaştı.

Sertifikayı alan son bölge, Ankara'daki OSTİM OSB oldu.

1967 yılında 2 bine yakın üyesi bulunan küçük sanayi sitesi kooperatifi olarak kurulan OSTİM, bugün 17 ana sektör ve 139 alt sektörde 6 bin 200 firmaya ev sahipliği yapıyor, 60 bin kişiye istihdam sağlıyor ve hem Ankara hem de Türkiye sanayisinde önemli bir rol oynuyor.

OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TSE tarafından verilen belgenin, çevre dostu üretime doğru önemli bir adım olduğunu söyledi.

"BÖLGEDEKİ HER BİNAYA GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULDU"

Aydın, imar planı kapsamında OSTİM'deki tüm yeni binaların çatılarına güneş panelleri takılmasının zorunlu hale getirildiğini ve bölgedeki her binaya güneş enerjisi sistemi kurulduğunu duyurdu.

Şu anda iki güneş enerjisi santrali faaliyette, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle de üçüncüsü yakında kurulacak.

TÜRK ÜRETİCİLERİ HIZLA DÜŞÜK KARBONLU ÜRETİME GEÇİYOR

Küresel yeşil endüstri talebi ve özellikle Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakat ve Karbon Sınır Ayarlama Mekanizması'nın (CBAM) etkisiyle Türk üreticileri, hızla düşük karbonlu üretime geçiyor.

Yeşil OSB Belgesi, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı, atık su yönetimi ve sürdürülebilir altyapı ile hem çevresel uyumu hem de uluslararası rekabet gücünü güçlendiriyor.

"YEŞİL ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ" SERTİFİKASYON SİSTEMİ"

Türkiye, organize sanayi bölgelerinde yeşil dönüşüme öncülük etmeye devam ediyor. Ülkede şu anda 27 sertifikalı Yeşil OSB'den oluşan ülke çapında bir ağ bulunsa da, AB'de merkezi bir "Yeşil Organize Sanayi Bölgeleri" sertifikasyon sistemi bulunmamaktadır. Sürdürülebilir sanayi bölgeleri, ulusal düzeyde gönüllü pilot projeler olarak varlığını sürdürmektedir.