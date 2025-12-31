Yılın son gününde döviz fiyatları! 31 Aralık'ta dolar, euro ve sterlin

- Döviz kurları yılın son gününe artışla başladı.
- Dolar 42,9787, euro 50,5736, sterlin ise 58,0383 liradan satılıyor.
- Kur fiyatları önceki güne göre yükseldi.
Döviz kurları yılın son gününe dinamik başladı.
Dün doların satış fiyatı 42,9380, euronun satış fiyatı ise 50,6080 lira olmuştu.
Serbest piyasada 42,9630 liradan alınan dolar, 42,9787 liradan satılıyor.
50,5320 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,5736 lira oldu.
STERLİN
Sterlin ise 57,7489 liradan alınıyor ve 58,0383 liradan satılıyor.
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 42,9787 lira
Euro: 50,5736 lira
Sterlin: 58,0383 lira