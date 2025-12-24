Yıllara göre asgari ücretin seyri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün yaptığı açıklamalarla asgari ücretin 2026 yılı için yüzde 27 artırılarak net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlendiğini bildirdi.

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net asgari ücret 28 bin 75 lira, brüt asgari ücret tutarı ise 33 bin 30 lira olarak belirlendi.

2002 YILINA GÖRE YÜZDE 171 ARTIŞ

Asgari ücrette 2002 yılına göre nominal olarak 171 kat, reel olarak ise yüzde 251'lik artış sağlandı.

Geçen yıl 1.000 lira olarak uygulanan asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 1.270 lira olarak uygulamaya devam edilecek.

YILLAR İÇİNDE ASGARİ ÜCRET

2020'de 2 bin 324,70 lira

2021'de 2 bin 825,90 lira

2022 Ocak-Haziran'da 4 bin 253,40 lira

2022 Temmuz-Aralık 5 bin 500,35 lira

2023 Ocak-Haziran'da 8 bin 506,80 lira

2023 Temmuz-Aralık'ta 11 bin 402,32 lira

2024'te 17 bin 2 lira

2025'te 22 bin 104 lira

2026'da 28 bin 75,50 lira