Yunan adaları için 7 günlük vize muafiyeti turizmi hareketlendirecek Yunan adaları için 7 günlük vize muafiyeti turizmcileri heyecanlandırdı. TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Yunanistan'a giden Türk vatandaşlarının sayısının 585 bin düzeyine olduğunu, yeni kararla birlikte bu sayının artacağını belirtti.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina ziyareti sırasında düzenlenen ortak basın toplantısında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunan adalarını ziyaret edecek Türk vatandaşlarına tüm yıl boyunca 7 gün vize muafiyeti sağlanacağını duyurdu.

Bu adalar, Limni, Midilli, Sakız, Sisam, Ileryoz, Kelemez, Kos, Rodos, Sömbeki ve Meis olarak açıklandı.

Türkiye'den Yunanistan'a giden ziyaretçi sayısı en yüksek seviyesine, 2017 yılı itibarıyla 921 bin kişi ile ulaşılmıştı. Koronavirüs salgınında verilen aranın ardından ise sayı 585 bin düzeyine gelmişti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Yunan adaları için 7 günlük vize muafiyetini değerlendirdi.

Bağlıkaya, sağlanan ayrıcalığı şu sözlerle değerlendirdi:

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Atina ziyaretinde açıklanan vize kolaylığının turizm hareketini destekleyecek önemli bir adım olacağını düşünüyoruz.

"Vize konusunda sıkıntılar yaşanıyordu"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

Türkiye'den Yunanistan'a giden ziyaretçi sayısı en yüksek seviyesine, 2017 yılı itibarıyla 921 bin kişi ile ulaşmıştı. Salgın döneminde yaşanan gerilemenin ardından ziyaretçi sayısında yeniden toparlanma yaşanmış ve Yunanistan'a giden Türk vatandaşlarının sayısı 585 bin düzeyine yükselmişti. Bu sayının daha da artması konusunda en büyük engeli ise vize konusunda yaşanan sıkıntılar oluşturuyordu.

Vize kolaylığı turizmi destekleyecek

Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın Atina ziyaretinde açıklanan vize kolaylığının turizm hareketini destekleyeceğini ve Yunan adalarına giden ziyaretçi sayısının artmasına vesile olacak önemli bir adım olacağını düşünüyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)