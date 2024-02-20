Yurt dışı üretici enflasyonu ocakta aylık yüzde 4,57 arttı TÜİK verilerine göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 59,27 ve aylık yüzde 4,57 yükseldi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Ocak ayına ait Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni (YD-ÜFE) açıkladı.

Yayınlanan istatistiklere göre, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,57 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4,57 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59,27 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 51,72 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 59,24 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 60,76 artış, imalatta yüzde 59,24 artış olarak gerçekleşti.

Dayanıklı tüketim malları yüzde 65,98 arttı

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 51,36 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 65,98 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 65,37 artış, enerjide yüzde 47,22 artış, sermaye mallarında yüzde 69,03 artış olarak yaşandı.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 4,60 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,07 artış, imalatta yüzde 4,60 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 3,32 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 6,03 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,63 artış, enerjide yüzde 4,52 artış, sermaye mallarında yüzde 5,84 artış oldu.