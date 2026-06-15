Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından tüm gözler, yeni teknik direktör ve transferlere çevrildi.

Bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısının ardından teknik direktörle ilgili son karar verilecek.

TEKNİK DİREKTÖR NETLEŞECEK

Fenerbahçe'nin teknik direktör gündeminin ilk sırasında ise Aykut Kocaman yer alıyor.

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın imzasıyla bir açıklama yayımlamış ve henüz kimseyle anlaşmadıklarını vurgulamıştı.

Aykut Kocaman an itibarıyla Fenerbahçe için en ciddi aday.

Kocaman en olası isim olarak belirse de Aziz Yıldırım ve yönetimin, bugün yapacağı toplantı sonrası kesin kararın verileceği öğrenildi.

AYKUT KOCAMAN - OĞUZ ÇETİN VE ESKİ FUTBOLCULAR

Toplantı sonrası Fenerbahçe'nin, yeni hocasını duyurmasının beklendiği vurgulandı.

Sürpriz bir gelişme yaşanmaması durumunda Aykut Kocaman'ın görevinin resmiyete döküleceği ve Oğuz Çetin ile eski futbolculardan oluşan bir heyetin teknik ekipte görev alacağı aktarıldı.