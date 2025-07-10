Yurt dışına ihracat yapıyordu... Türkiye’nin gıda devi konkordato ilan etti Meyve-sebze sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Asya Fresh, mali zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti. Türkiye genelinde 4 büyük depo ile faaliyet gösteren ve uzun süredir yurt dışına ihracat gerçekleştiren şirket, yaşanan ekonomik sıkıntıların ardından yasal koruma talep etti.