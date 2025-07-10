Yurt dışına ihracat yapıyordu... Türkiye’nin gıda devi konkordato ilan etti

Yurt içi ve uluslararası meyve-sebze ihracatında önemli bir konumda bulunan Asya Fresh, ekonomik darboğaz nedeniyle konkordato ilan etti.
8 kamyon ve 60 römorktan oluşan güçlü filosuyla tanınan şirket, birçok ülkeye düzenli olarak yaş meyve ve sebze gönderiyordu.
Ancak son dönemde artan mali baskılar ve sektör genelinde yaşanan dalgalanmalar, şirketin faaliyetlerini olumsuz etkiledi.
Firma yasal olarak borçlarını yeniden yapılandırma yoluna gitti.
3 AY SÜRE VERİLDİ
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulunan Asya Fresh için mahkemeden ilk karar çıktı.
Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin mali yapısını yeniden değerlendirmek amacıyla 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.
Mahkeme ayrıca, konkordato sürecinin takibini sağlamak üzere 3 kişilik uzman komiser heyeti görevlendirdi.
Heyette; Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Fuat Katırcı, Mali Müşavir Filiz Salbaş ve Hukukçu İsmail Şengül yer aldı.