Yurt içinde gözler faiz kararında! Piyasalar hareketlendi Yurt içinde gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Analistler bugün faizin son kez artırılacağı fikrinde birleşiyor. Yurt içinde karar öncesinde döviz yatay seyrederden, altın ise düşüşte.

AA

Dün, dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri üretim tarafında çarkların yavaş yavaş dönmeye devam ettiğini gösterdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek hafta politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, martta da yüzde 57 ihtimalle yüzde 5,25-5,50 seviyesinde tutulacağı öngörülüyor.

Bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri ise yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2 büyüdüğü tahmin edilirken, kişisel tüketim harcamalarındaki artışın da yüzde 3,1'den yüzde 2,5'e indiği öngörülüyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise 80 dolar seviyesinde bulunuyor.

Kanada Merkez Bankası politika faizini yüzde 5'te sabit bıraktı

Öte yandan, dün Kanada Merkez Bankası politika faizini yüzde 5'te sabit bırakırken, bankadan yapılan açıklamada net bir şekilde faiz artışlarının sona erdiği sinyali verildi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yükselişte

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,77 değer kazancıyla 8.090,90 puandan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz karaırını bugün saat 14.00'te açımlayacak.

Analistler, TCMB'den son kez faiz artırımı bekliyor

Analistler, faiz kararıyla birlikte politika metninden alınacak sinyallerin yurt içi piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydederek, piyasalarda bankanın bir süredir devam eden şahin adımlarının bu toplantıyla birlikte sona ereceği öngörülerinin hakim olduğunu ifade etti.

Politika faizinin yüzde 45'e çıkması bekleniyor

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağını tahmin ediyor.

Dolar/TL: 30,2630

Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek 30,2382'den günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,2630 seviyesinden işlem görüyor.

Euro: 33,0714 lira

Stenlin: 38,5700 lira

Altın fiyatları:

Gram altın: 1.962 lira

Çeyrek altın: 3 bin 327 lira

Cumhuriyet altını: 13 bin 555 lira

Tam altın: 13 bin 308 lira

Yarım altın: 6 bin 654 lira

"Fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz"

Öte yandan, dün açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu açıklamalaır kullandı:

Akla ziyan dedikodularla ekonomide bin bir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlatıyorlar. Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz.

BIST 100 endeksinde destek ve direnç konumu

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı ve ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları ile ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.250 seviyelerinin direnç, 8.060 ve 7.980 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

10.00 Türkiye, ocak ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı

12.00 Almanya, ocak ayı Ifo iş dünyası güven endeksi

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.15 Avro Bölgesi, ECB'nin faiz kararı

16.30 ABD, 4. çeyrek GSYH

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.45 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)