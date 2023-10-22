Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında olacak

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından göreve gelen ekonomi yönetimi politika faizini artırmak üzerine kararlar aldı.
Yurt içinde geçen hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 7,43 değer kaybederek 7.510,68 puandan tamamladı.
Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,68 üzerinde 27,9879'dan bitirdi.
Gelecek hafta pazartesi tüketici güven endeksi, çarşamba reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, 26 Ekim Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı takip edilecek.
Faizin yüzde 35'e çıkması bekleniyor
TCMB PPK toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 25'ten 500 baz puan artırılarak yüzde 35'e çekileceğini tahmin ediyor.
Yıl sonu faiz beklentisi: Yüzde 40
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40 oldu.
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