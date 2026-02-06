Yurt dışı alışverişte beklenen düzenleme genelgeyle geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı yeni genelgeyle, 6 Şubat 2026’dan itibaren yurtdışından getirilen 30 euroyu aşmayan bazı ürünlerin, “MODEL” muafiyet kodu kapsamında basitleştirilmiş gümrük beyannamesiyle ithalatına izin verilecek.

Yurt dışı alışverişine ilişkin uzun süredir beklenen düzenleme resmiyet kazandı.

AR-GE, EĞİTİM VE TEST AMAÇLI GETİRİLEN TİCARİ OLMAYAN ÜRÜNLER İÇİN YENİ UYGULAMA

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2022/9 sayılı Genelge’de yaptığı değişiklikle, özellikle Ar-Ge, eğitim ve test amaçlı getirilen ticari olmayan ürünler için yeni bir yol açıldı.

Düzenleme, bugün (6 Şubat 2026) yürürlüğe girdi.

“MODEL” MUAFİYET KODU DEVREYE ALINDI

Genelge kapsamında, kıymeti 30 euroyu geçmeyen ve “MODEL” muafiyet kodu ile beyan edilen ürünler, belirli şartlar altında Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi (BGB) ile ithal edilebilecek.

Bu uygulama, posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen modeller için geçerli olacak.

AR-GE VE EĞİTİM AMAÇLI ÜRÜNLERE KOLAYLIK

Yeni düzenleme, üniversiteler, öğrenciler ve Ar-Ge personelini yakından ilgilendiriyor. PCB, çip, sensör gibi ticari olmayan numuneler; Ar-Ge, eğitim ve test amaçlı olmak kaydıyla yurtdışından getirilebilecek.

Ürün bedeli: Sevkiyat başına en fazla 30 euro

Sıklık: Bir kişi adına ayda en fazla 5 gönderi

Şart: Proje kapsamında kullanımın belgeyle tevsik edilmesi

NUMUNELİK EŞYA TANIMI NETLEŞTİRİLDİ

Genelgede “numunelik eşya” tanımı da yeniden düzenlendi. Sipariş alma veya verme amacı dışında kullanılması mümkün olmayan, önemli değeri bulunmayan ürünler numune olarak değerlendirilecek. Tekstil, konfeksiyon ile deri sektörlerinde ise ihracatçı firma adına gelen eşya, üretim amaçlı numune sayılacak.

İHRACAT VE BEYAN LİMİTLERİ ARTIRILDI

Yapılan değişikliklerle birlikte basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamındaki ihracatta:

Ağırlık limiti 300 kilogramdan 600 kilograma,

Değer limiti ise 15 bin avrodan 30 bin euroya çıkarıldı.

BAZI YASAKLI ÜRÜNLERDE İTHALATA İZİN

Genelgede dikkat çeken bir diğer değişiklik ise “ithali mümkün değildir” ifadesinin “ithali mümkün bulunmaktadır” şeklinde güncellenmesi oldu.

Böylece belirli eşya gruplarında ithalatın önü açıldı.

YENİ MUAFİYET KODLARI EKLENDİ

Ek-1 listesine “MODEL” muafiyet kodu eklenirken; NUM, HK30, HK60, ILAC30 ve ILAC60 kodlarının kapsamları da güncellendi.

İlaç ve takviye edici gıdalar için 1.500 euroya kadar olan gönderiler basitleştirilmiş usulde beyan edilebilecek.

YÜRÜRLÜK TARİHİ: 6 ŞUBAT 2026

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Genelge, bugün (6 Şubat 2026) tarihinde yürürlüğe girecek.

Düzenlemenin özellikle Ar-Ge faaliyetleri ve akademik çalışmalar açısından önemli bir kolaylık sağlaması bekleniyor.

AR-GE VE ÜNİVERSİTELERE YURT DIŞINDAN NUMUNE GETİRME KOLAYLIĞI

Ticaret Bakanlığı’nın yeni genelgesiyle üniversiteler, öğrenciler ve Ar-Ge personeli; PCB, çip ve sensör gibi ticari olmayan ürünleri belirli şartlarla yurtdışından daha kolay getirebilecek.

Yurt dışı alışverişine yönelik düzenlemeler kapsamında Ar-Ge ve eğitim faaliyetlerini doğrudan ilgilendiren önemli bir adım atıldı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı yeni genelgeyle, ticari nitelik taşımayan numunelerin ithalatında kolaylaştırıcı düzenlemeler hayata geçirildi.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Genelgeye göre; üniversitelerde görev yapan akademisyenler, öğrenciler, Ar-Ge ve teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan personel belgelendirmek kaydıyla yurtdışından numunelik eşya getirebilecek.

HANGİ ÜRÜNLER KAPSAMDA?

Düzenleme; PCB (baskı devre kartı), elektronik çipler, sensörler ve benzeri test, eğitim veya Ar-Ge amaçlı ürünleri kapsıyor.

Bu ürünlerin ticari nitelik taşımaması ve proje kapsamında kullanılacağının belgelenmesi gerekiyor.

30 EURO VE AYLIK 5 GÖNDERİ SINIRI

Genelgeyle getirilen şartlar net şekilde tanımlandı: Her bir gönderinin kıymeti 30 euroyu geçemeyecek, aynı kişi adına ayda en fazla 5 gönderiye izin verilecek, Gönderiler Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi ile beyan edilecek.

“MODEL” MUAFİYET KODU ZORUNLU OLACAK

Posta ve hızlı kargo yoluyla gelen bu tür ürünlerin gümrük işlemlerinde, muafiyet kodu alanında “MODEL” ibaresinin kullanılması gerekecek. Ayrıca alıcıya ait T.C. Kimlik Numarasının beyanı zorunlu olacak.

AMAÇ: AR-GE SÜREÇLERİNİ HIZLANDIRMAK

Söz konusu düzenlemenin, özellikle üniversitelerde yürütülen projeler ile teknoloji geliştirme bölgelerindeki Ar-Ge çalışmalarında yaşanan bürokratik gecikmeleri azaltması ve araştırma süreçlerini hızlandırması hedefleniyor.