Yusufeli Barajı'nda elektrik üretimi başladı Artvin'de inşa edilen Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı Yusufeli, elektrik üretmeye başladı.

İHA

Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES’te planlar doğrultusunda son aşamaya gelindi.

Yapımı tamamlanan, su tutma işlemi de biten Yusufeli Barajı'nda yıl sonundan önce gerçekleşmesi planlanan elektrik üretimi başladı.

Barajı Yusufeli'nde toplam 558 MW mekanik, 548 MW elektrik kurulu gücüne sahip santralin yıllık 1.827 GWh üretim yapması planlanıyor.

Viyadük yapımı sürüyor

Bunun dışında barajın üzerine araçların yolunu kısaltan, zaman ve yakıttan tasarruf sağlayacak bir viyadüğün yapımı da devam ediyor.

Sular altında kalan köyler

Yusufeli Barajı ve HES dolayısıyla Yusufeli ilçe merkezi ve 7 köy tamamen sular altında kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle geçen yıl 22 Kasım'da su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini sular altında bıraktı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)