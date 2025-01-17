Zamlı emekli maaşları bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandı

Haber Merkezi

Emeklilerin maaşları, 6 aylık enflasyon farkı oranında ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez belirleniyor.

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme, TCMB Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

2025 ocak ayı emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşların 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Türkiye'de 16,6 milyon emekli var.

Tahsis numarasına göre 4A SSK emeklisi ve 4B Bağkur emeklisi maaşı ödeme tarihleri ise şöyle:

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar: ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar: ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar: ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar: ayın 21'sinde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar: ayın 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar: ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar: ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar: ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar :ayın 26'sında

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar: ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar: ayın 26'sında

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: ayın 27'sinde

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar: ayın 28'inde