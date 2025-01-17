Zamlı emekli maaşları bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandı

Emeklilerin maaşları, 6 aylık enflasyon farkı oranında ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez belirleniyor.
En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme, TCMB Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
2025 ocak ayı emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşların 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.
Türkiye'de 16,6 milyon emekli var.
Tahsis numarasına göre 4A SSK emeklisi ve 4B Bağkur emeklisi maaşı ödeme tarihleri ise şöyle:
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: ayın 17'sinde
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar: ayın 18'inde
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar: ayın 19'unda
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar: ayın 20'sinde
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar: ayın 21'sinde
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar: ayın 22'sinde
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar: ayın 23'ünde
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar: ayın 24'ünde
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar: ayın 25'inde
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar :ayın 26'sında
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar: ayın 25'inde
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar: ayın 26'sında
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: ayın 27'sinde
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar: ayın 28'inde
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