Zirai don desteğinde üreticilere 1,7 milyar lira daha ödenecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan zarar gören üreticilere yönelik destek ödemelerine ilişkin yeni açıklamada bulundu.

SİGORTASIZ ÜRETİCİLERE YENİ DESTEK PAKETİ

Bakan Yumaklı, tarım sigortası olmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere, önceki desteklerin devamı niteliğinde 1 milyar 723 milyon 575 bin lira daha ödeme yapılacağını bildirdi.

TOPLAM DESTEK 22 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yumaklı, yeni ödemeyle birlikte zirai don nedeniyle yapılan toplam destek miktarının 22 milyar 148 milyon liraya ulaştığını belirtti.

Bakan Yumaklı, destek sürecinin devam edeceğini vurgulayarak şu ifadeyi kullandı:

“Zirai dondan etkilenen üreticilerimize destek ödemelerine devam edeceğiz.”

AMAÇ: ÜRETİCİNİN ZARARINI EN AZA İNDİRMEK

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaşanan don olaylarından olumsuz etkilenen üreticilerin zararlarını telafi etmek ve üretim sürekliliğini sağlamak amacıyla ödemeleri kademeli olarak sürdürüyor.